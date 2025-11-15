18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
9
o
بعلبك
4
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سليمان من عكار: حصر السلاح بيد الجيش أولوية لحماية لبنان
Lebanon 24
15-11-2025
|
14:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار النائب
محمد سليمان
عددًا من بلدات
عكار
، حيث شارك في سلسلة لقاءات مع فعاليات محلية تناولت ملفات إنمائية وخدماتية تهم أبناء المنطقة.
Advertisement
وخلال لقاء أقامه
محمد المصري
، أكد سليمان أن المرحلة الراهنة تتطلب "تضامنًا وتعاونًا واسعًا بين مختلف الفاعليات لضمان تحصيل حقوق عكار وتعزيز حضورها في
مؤسسات الدولة
"، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تلبية المطالب الإنمائية الأساسية للمحافظة.
وأوضح سليمان أن الظروف الحالية تستدعي "اتخاذ قرارات واضحة لحماية
لبنان
، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد
الجيش اللبناني
ودعم القوى الأمنية للحفاظ على الاستقرار الداخلي".
وشدّد على أهمية "توسيع الشراكة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وفتح المجال أمام استثمارات تساعد على النهوض بالبلاد".
مواضيع ذات صلة
سليمان: دعم الجيش واجب وضرورة حصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
سليمان: دعم الجيش واجب وضرورة حصر السلاح بيد الدولة
15/11/2025 22:41:19
15/11/2025 22:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إشادة أميركية بالجيش: ما زال هناك المزيد من العمل لضمان حصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
إشادة أميركية بالجيش: ما زال هناك المزيد من العمل لضمان حصر السلاح بيد الدولة
15/11/2025 22:41:19
15/11/2025 22:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية: حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والازدهار
Lebanon 24
وزير الخارجية: حصر السلاح بيد الدولة هو المدخل الأساس لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي والازدهار
15/11/2025 22:41:19
15/11/2025 22:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
مخزومي: لا دولة دون حصر السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية
Lebanon 24
مخزومي: لا دولة دون حصر السلاح بيد القوى الأمنية الرسمية
15/11/2025 22:41:19
15/11/2025 22:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش اللبناني
مؤسسات الدولة
محمد المصري
النائب محمد
محمد سليم
نائب محمد
محمد س
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
Lebanon 24
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
15:30 | 2025-11-15
15/11/2025 03:30:08
Lebanon 24
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
Lebanon 24
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15:27 | 2025-11-15
15/11/2025 03:27:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
Lebanon 24
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
15:20 | 2025-11-15
15/11/2025 03:20:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
Lebanon 24
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
15:10 | 2025-11-15
15/11/2025 03:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
Lebanon 24
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
14:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
Lebanon 24
استدارت به السيارة واصطدمت بأخرى.. فنان شهير يتعرّض لحادث مروع وينقل إلى المستشفى (صورة)
23:46 | 2025-11-14
14/11/2025 11:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
Lebanon 24
خسر ملايين الدولارات في المصارف.. فنان لبناني شهير يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته (فيديو)
02:44 | 2025-11-15
15/11/2025 02:44:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
Lebanon 24
"حزب الله سيُطلق آلاف الصواريخ".. ماذا كشف تقرير إسرائيليّ؟
16:00 | 2025-11-14
14/11/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
Lebanon 24
آخر خبر… هذا ما كُشف عن الانفجارات التي هزّت العاصمة السورية دمشق
16:25 | 2025-11-14
14/11/2025 04:25:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:30 | 2025-11-15
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
15:27 | 2025-11-15
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
15:20 | 2025-11-15
بالفيديو.. هذا ما ينتظر الودائع في لبنان
15:10 | 2025-11-15
أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟
14:44 | 2025-11-15
"مصانع سلاح في لبنان".. ماذا قال تقريرٌ إسرائيلي عن "الحزب"؟
14:15 | 2025-11-15
جان الفغالي مديراً للأخبار والبرامج السياسية
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
15/11/2025 22:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
15/11/2025 22:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
15/11/2025 22:41:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24