سليمان من عكار: حصر السلاح بيد الجيش أولوية لحماية لبنان

زار النائب عددًا من بلدات ، حيث شارك في سلسلة لقاءات مع فعاليات محلية تناولت ملفات إنمائية وخدماتية تهم أبناء المنطقة.وخلال لقاء أقامه ، أكد سليمان أن المرحلة الراهنة تتطلب "تضامنًا وتعاونًا واسعًا بين مختلف الفاعليات لضمان تحصيل حقوق عكار وتعزيز حضورها في "، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تلبية المطالب الإنمائية الأساسية للمحافظة.وأوضح سليمان أن الظروف الحالية تستدعي "اتخاذ قرارات واضحة لحماية ، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد ودعم القوى الأمنية للحفاظ على الاستقرار الداخلي".وشدّد على أهمية "توسيع الشراكة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وفتح المجال أمام استثمارات تساعد على النهوض بالبلاد".