لبنان

سليمان من عكار: حصر السلاح بيد الجيش أولوية لحماية لبنان

Lebanon 24
15-11-2025 | 14:19
زار النائب محمد سليمان عددًا من بلدات عكار، حيث شارك في سلسلة لقاءات مع فعاليات محلية تناولت ملفات إنمائية وخدماتية تهم أبناء المنطقة.
وخلال لقاء أقامه محمد المصري، أكد سليمان أن المرحلة الراهنة تتطلب "تضامنًا وتعاونًا واسعًا بين مختلف الفاعليات لضمان تحصيل حقوق عكار وتعزيز حضورها في مؤسسات الدولة"، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في تلبية المطالب الإنمائية الأساسية للمحافظة.

وأوضح سليمان أن الظروف الحالية تستدعي "اتخاذ قرارات واضحة لحماية لبنان، وفي مقدمتها حصر السلاح بيد الجيش اللبناني ودعم القوى الأمنية للحفاظ على الاستقرار الداخلي".
 وشدّد على أهمية "توسيع الشراكة مع الدول الصديقة والشقيقة لدعم الاستقرار المالي والاقتصادي وفتح المجال أمام استثمارات تساعد على النهوض بالبلاد".
 
