لبنان

أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
15-11-2025 | 15:10
Doc-P-1442680-638988416527834982.png
Doc-P-1442680-638988416527834982.png photos 0
تزايدت في الآونة الأخيرة الأعطال  على شبكات الإتصالات والإنترنت في الجنوب، الأمر الذي جعل المواطنين من دون اتصالات وخدمات الإنترنت لوقتٍ غير قصير.
خبيرٌ تقني قال لـ"لبنان24" إن هناك أسباباً عديدة لحصول تلك الأعطال، منها مياه الشتاء التي تطال كابلات الألياف الضوئية، أعطال الكهرباء، سوء الصيانة، عدم انتظام التيار الكهربائي.
 

وأوضح أنَّ "هناك مناطق توقفت فيها خدمات الاتصالات لوقت طويل نظراً لارتباط شبكات الخليوي وخدماتها بخطوط الألياف الضوئية"، مستبعداً حصول أي عمل تخريبي يطال شبكات الاتصالات. 
 

وأوضح أنه على شركات الصيانة تعزيز عملها في المحطات والنقاط الأساسية لتفادي أي أعطال مستقبلية تؤثر على الاتصالات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

