أعطال "اتصالات الجنوب".. ما أسبابها؟

تزايدت في الآونة الأخيرة الأعطال على شبكات الإتصالات والإنترنت في الجنوب، الأمر الذي جعل المواطنين من دون اتصالات وخدمات الإنترنت لوقتٍ غير قصير.

خبيرٌ تقني قال لـ" " إن هناك أسباباً عديدة لحصول تلك الأعطال، منها مياه الشتاء التي تطال كابلات الألياف الضوئية، أعطال الكهرباء، سوء الصيانة، عدم انتظام الكهربائي.



وأوضح أنَّ "هناك مناطق توقفت فيها لوقت طويل نظراً لارتباط شبكات الخليوي وخدماتها بخطوط الألياف الضوئية"، مستبعداً حصول أي عمل تخريبي يطال شبكات الاتصالات.