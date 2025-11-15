18
لبنان
مرقص ورسامني يدشّنان مزار مار روحانا في عرمون… والعمل بطريق دلبتا يُستأنف
Lebanon 24
15-11-2025
|
15:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
وزير الإعلام
د.
بول مرقص
، برفقة وزير الأشغال العامة والنقل
فايز رسامني
، بلدة
عرمون
– كسروان، حيث دُشّن مزار مار
روحانا
عن روح والدة
مرقص
الراحلة إيڤيت شباط، بحضور عدد من الفاعليات السياسية والبلدية.
وبعد إزاحة الستار عن المزار، قام رسامني بمعاينة طريق عرمون –
دلبتا
، معلنًا أن العمل سيُستأنف بعد توقفه في السنوات الماضية. وانتقل الوفد إلى بلدية عرمون، حيث رحّب رئيس البلدية
صخر عازار
بالحضور، مؤكدًا أهمية المشروع لأهالي المنطقة.
مرقص شدد على علاقته الوطيدة بالبلدة، مرحّبًا بالوزير رسامني ومثنيًا على جهوده. بدوره، أكد رسامني أن المشروع سيستكمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إنصاف مختلف المناطق رغم ضيق الوقت والإمكانات.
