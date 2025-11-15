18
لبنان
عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها
Lebanon 24
15-11-2025
|
15:27
A-
A+
أعلنت مصلحة المهن القانونية في
القوات اللبنانية
، اليوم السبت، موقفها من الاستحقاق الانتخابي الذي تشهدهُ
نقابة المحامين في بيروت
، يوم غدٍ الأحد.
وأكدت المصلحة "دعم ترشيح الزميل المستقل الأستاذ عماد مرتينوس لعضوية مجلس
نقابة المحامين
في
بيروت
ولمنصب نقيب المحامين لدورة عام 2025"، وأضافت: "كذلك، نعلن دعم ترشيح الرفيق الأستاذ
إيلي
الحشّاش، والأساتذة مروان جبر،
جورج
يزبك، ونديم
حمادة
لعضوية
مجلس النقابة
".
وذكرت المصلحة أن "هذا القرار يأتي انسجاماً مع رؤية المصلحة النقابية والسيادية والتغييرية داخل النقابة، وبما يعبّر عن ثباتنا في الدفاع عن الدور الريادي لنقابة المحامين ورسالتها".
ودعت المصلحة "الزميلات والزملاء والرفاق الكرام إلى المشاركة الكثيفة في هذا الاستحقاق
الديمقراطي
الكبير، تأكيداً لدورهم في صون النقابة ورسالتها الوطنية".
