عشية انتخابات نقابة المحامين غداً.. "القوات" تعلن موقفها

أعلنت مصلحة المهن القانونية في ، اليوم السبت، موقفها من الاستحقاق الانتخابي الذي تشهدهُ ، يوم غدٍ الأحد.

وأكدت المصلحة "دعم ترشيح الزميل المستقل الأستاذ عماد مرتينوس لعضوية مجلس في ولمنصب نقيب المحامين لدورة عام 2025"، وأضافت: "كذلك، نعلن دعم ترشيح الرفيق الأستاذ الحشّاش، والأساتذة مروان جبر، يزبك، ونديم لعضوية ".





وذكرت المصلحة أن "هذا القرار يأتي انسجاماً مع رؤية المصلحة النقابية والسيادية والتغييرية داخل النقابة، وبما يعبّر عن ثباتنا في الدفاع عن الدور الريادي لنقابة المحامين ورسالتها".