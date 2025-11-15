خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟

بدأ بعض شركات تحويل الأموال بفرض شروط صارمة على العمليات المالية لديها، بما يشمل طلب مستندات رسمية لخدمات التحويلات والإيداع في الحسابات وأيضاً سحب الأموال.

أيضاً، بات يفرض على الزبائن تقاضي الأموال بحضورهم الشخصي وعدم إيفاد أي طرفٍ آخر أو وكيل.