تحدث عن "كتبة التقارير".. ماذا قال باسيل؟

أكّد رئيس النائب في كلمة أن "الجيش لا تنقصه الإرداة بل القرار والسلاح"، مشيراً إلى أن "الجيش قادرٌ على المواجهة والمقاومة، ولا يجوز تحميله أكثر مما يستطيع".

وفي كلمة ألقاها خلال غداء العسكريين المتقاعدين في زحلة والبقاع، قال : " سمعنا رئيس الجمهورية يشكو في الاعلام من الذين يفسّدون عليه بالخارج، وهؤلاء يفسدون على الجيش ويدعون الكونغرس اكثر من مرة لعدم تسليح الجيش بذريعة أنه اذا تم تسليح الجيش فالسلاح سيذهب الى الشيعة، وهم لا يدعون الى تسليم سلاح للجيش بل إلى تدميره وتفجيره وكل ما يريدونه هو ان يبقى الجيش ضعيفاً".



وأضاف باسيل: "هؤلاء فسّدوا على الجيش ولا زالوا يقومون بذلك حتى لا يتسلح وهؤلاء أنفسهم فسّدوا على رئيس حكومة وتسببوا بما هو حاصل اليوم وبتقارير خطية وانا ادعي انني اطلعت على جزء منها وهؤلاء أيضاً فسدوا علي بموضوع وأنا اعرف ماذا فعلوا وللأسف جزء منهم كانوا في وقد ارتاح منهم. وهؤلاء أنفسهم يفسدون على رئيس لبنان ليتسببوا بخراب البلد ولأنهم يعملون لنشوب حرب اهلية في لبنان، وهم لا يعيشون الا على الفتنة لانه باعتقادهم اذا لم يبلع 10452 كلم مربع فيمكن ان يقسم".



وتابع: "هؤلاء ليسوا فقط فسادين، هؤلاء عملاء صغار وكتبة تقارير وكل عملهم هو الكتابة للسفارات والتوسل على ابوابها للحصول على الاموال لاستخدامها بالانتخابات لهزيمة الشرفاء في البلد".