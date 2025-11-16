Advertisement

لبنان

انتخابات: "ادفع تدخل"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-11-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1442741-638988774734305759.webp
Doc-P-1442741-638988774734305759.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب مشهور بصراحته تعليقاً على معلومات مؤكدة وصلته، إن أحد الأحزاب البارزة لجأ مؤخراً إلى سياسة "ادفع تدخل إلى لوائحنا".
 
Advertisement
 
 وأضاف هذا النائب إنَّ "ذاك الحزب يعرض على متموّلين ورجال أعمال دفع الملايين للدخول في لوائحه"، وأضاف: "هؤلاء يسعون وراء المنصب، في وقت يلهث الحزب نحو تكبير حجم كتلته وتوسيعها حتى بتنا نخشى أن تتحول الكتلة إلى غرفة تجارة وصناعة  أو ملتقى لتجار الالماس".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الخلاف بشأن قانون الانتخاب مرتبط بالهوية السياسية للبرلمان وفرنسا "قد تتدخل"
lebanon 24
16/11/2025 11:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
القذافي يرفض تدخل السلطات الليبية للإفراج عنه: "قضيتي انسانية"
lebanon 24
16/11/2025 11:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
خلاف سلام -"حزب الله" يتجاوز تدخّل عون وبري
lebanon 24
16/11/2025 11:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"دولارات جديدة" تدخل سوق لبنان
lebanon 24
16/11/2025 11:41:55 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الملا

الماس

ارزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-11-16
04:34 | 2025-11-16
04:29 | 2025-11-16
04:26 | 2025-11-16
04:10 | 2025-11-16
04:00 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24