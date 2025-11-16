Advertisement

لبنان

إيحاءات هؤلاء ليست جدية

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
16-11-2025 | 01:30
تشير أوساط سياسية متابعة إلى أنّ جزءًا من الشخصيات التي تفكّر بخوض الانتخابات النيابية المقبلة بات يربط ترشيحه بما يصفه بـ"التمدد السياسي" لرئيس النظام السوري أحمد الشرع، في محاولة لإيحاء أنّ ترشيحهم يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من دمشق أو من بعض رموزها.
ورغم حرص هذه الشخصيات على ترويج هذا الانطباع في مجالسها الخاصة، إلا أنّ معظم المراقبين لا يتعاملون مع هذه الإشارات كمعطى جدّي، معتبرين أنها تدخل في إطار تحسين الموقع التفاوضي أكثر مما تعكس واقعاً سياسياً فعلياً على الأرض.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

