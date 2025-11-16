إيحاءات هؤلاء ليست جدية

تشير أوساط سياسية متابعة إلى أنّ جزءًا من الشخصيات التي تفكّر بخوض الانتخابات النيابية المقبلة بات يربط ترشيحه بما يصفه بـ"التمدد السياسي" لرئيس النظام السوري ، في محاولة لإيحاء أنّ ترشيحهم يحظى بدعم مباشر أو غير مباشر من أو من بعض رموزها.

