لبنان

"تشديد" في الأسلاك العسكرية

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
16-11-2025 | 02:15
عُلم أن الأسلاك العسكرية على اختلافها، رفعت مؤخراً منسوب التدقيق على العسكريين لناحية الالتزام بكافة الضوابط والإرشادات والتعليمات التي تخصُّ العمل العسكري.
وتسهم هذه الخطوات في الحفاظ على الانضباط داخل كل سلك العسكري، وبالتالي الحفاظ على صورتها  المرتبطة بالالتزام التام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

