أكبر سفارة لأصغر بلد.. سؤال يُطرح

في إحدى الجلسات السياسية طرح أحد الحاضرين سؤالًا لم يكن أحد يتوقعه، وهو لماذا أقدمت الأميركية، وقبل ستة أعوام من الآن، على بناء أكبر سفارة لها في العالم تقريبًا في أصغر بلد، هو ، مع كلفة قد تصل إلى ملياري دولار، في الوقت الذي لم يكن في لبنان ما يدعو إلى التفاؤل بأن هذا الاجراء غير المسبوق من قِبل سيكون جدّيًا كما هي الحال اليوم، بعدما بدأت الأشغال تشرف على نهايتها، والمتوقّع إنجازها في العام 2026؟

