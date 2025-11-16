Advertisement

لبنان

البطالة في لبنان: شباب معلّق بين وطنٍ بلا فرص ومطار بلا عودة

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
16-11-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1442760-638988800054088834.png
Doc-P-1442760-638988800054088834.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم تعد أزمة البطالة في لبنان مجرّد نسبة تُذكر في الدراسات الاقتصادية، بل باتت ظاهرة اجتماعية – نفسية – اقتصادية تُهدّد بنية المجتمع ومستقبل الأجيال الشابة. في بلد يفيض بالكفاءات، يجد الشباب أنفسهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: إمّا بطالة قاتلة داخل وطن لا يقدّم لهم أفقًا، أو هجرة قسرية بحثًا عن مستقبل يستحقونه.
Advertisement

تقدّر نسبة البطالة اليوم بنحو 30%، لكن الخبراء يؤكدون أن الواقع قد يكون أكبر بكثير إذا ما احتسبنا "البطالة المقنّعة"، أي أولئك الذين يعملون بأجور متدنية لا تساوي قيمة مؤهلاتهم أو خبراتهم.
قد لا تكون ظاهرة الهجرة جديدة، لكنها اليوم أصبحت حالة جماعية. لم يعد الشاب اللبناني يفكّر بالهجرة لتحقيق حلم، بل ليهرب من واقع لا يقدّم حدًّا أدنى من الاستقرار. وهذا الاستنزاف البشري قد يكون أخطر من الانهيار المالي نفسه، لأن البلاد تخسر مع كل مهاجر فرصة مستقبلية لتطوير اقتصادها.

ففي السنوات الخمس الأخيرة، غادر مئات الآلاف من الشباب اللبناني البلاد، معظمهم من أصحاب الاختصاص والشهادات الجامعية، ما جعل لبنان يخسر نخبه في الطب والتمريض والهندسة والبرمجة والتعليم.

دولة غائبة واقتصاد معلّق
وفي هذا الاطار، تعتبر مصادر ان تراجع دور الدولة في معالجة الأزمة ليس تفصيلًا، فمنذ الانهيار الاقتصادي في العام 2019، أُقفلت المؤسسات الرسمية على مصالحها السياسية، وغابت أي استراتيجية وطنية لتوفير فرص عمل، أو دعم القطاعات الإنتاجية، أو إعادة بناء الثقة في البيئة الاقتصادية، في حين بات الاستثمار الأجنبي شبه معدوم، وتراجعت قدرة السوق الداخلي على استيعاب الشباب، خاصة في ظل إفلاس مؤسسات كبرى، وتراجع دور المصارف، وانكماش القطاع السياحي والزراعي والصناعي.

في مقابل هذا التقاعس الرسمي، برزت حركة ديناميكية في القطاع الخاص والجمعيات والمبادرات الريادية والتعليمية، حيث باتت بعض الجامعات تركز على المهارات الرقمية، في حين تعمل الشركات الناشئة في التكنولوجيا على توظيف لبنانيين للعمل عن بعد لأسواق عالمية، ما فتح بابًا واسعًا أمام الشباب للعمل لشركات خارج لبنان في مقابل رواتب خارجية، في محاولة للالتفاف على الواقع الاقتصادي الداخلي.
أما كيف يمكن معالجة هذه المشكلة، فيشير الخبراء الى وجود العديد النقاط التي من الضروري العمل عليها، ولعل ابرزها وضع خطة اقتصادية قائمة على الإنتاج بدل الريع، وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، إضافة الى تشجيع الاستثمارات الخارجية، ودعم القطاعات الرقمية والتكنولوجية، وتطوير التعليم بما يتماشى مع سوق العمل.
كما من الضروري العمل على بناء شراكة فعلية بين الدولة والقطاع الخاص.

الشباب اللبناني لا يحتاج من يعلّمه كيف يحلم، بل من يحوّل حلمه إلى وطن ممكن. لبنان اليوم يقف على مفترق طرق، إمّا أن يُقيم نهضة سياسية واقتصادية قادرة على استعادة طاقات شبابه على أرضه، وإمّا ان يواصل دفع نخبه إلى المطارات… في رحلة بلا عودة.
 
المصدر: خاص لبنان24
مواضيع ذات صلة
أطباء بلا حدود: الهجمات الإسرائيلية تعيق العودة للرعاية الصحية في لبنان
lebanon 24
16/11/2025 11:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
خطة ترامب تتجدد: غزة بلا حماس والضفة بلا ضم
lebanon 24
16/11/2025 11:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
أطباء بلا حدود: أجبرنا على تعليق أنشطتنا ومغادرة مدينة غزة بسبب تطويق القوات الإسرائيلية لعياداتنا
lebanon 24
16/11/2025 11:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24
عون: لا تنمية بلا سلام ولا سلام بلا عدالة ولا عدالة بلا حقوقِ الإنسان وفي طليعتِها الحقُ في الحياةِ بكرامة
lebanon 24
16/11/2025 11:42:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

مقالات لبنان24

تشجيع الاستثمارات

على استعادة

مفترق طرق

المطار

على بن

البشري

الهند

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-11-16
04:34 | 2025-11-16
04:29 | 2025-11-16
04:26 | 2025-11-16
04:10 | 2025-11-16
04:00 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24