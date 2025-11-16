23
لبنان
إليكم ما سيشهدهُ "طقس لبنان" بعد أيام.. ترقبوا!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
16-11-2025
|
02:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشهدُ طقس
لبنان
أجواء مستقرة بعدما سيطر مُنخفض جوي على الأجواء ترافق مع أمطار في مناطق مختلفة وثلوج على المرتفعات.
وفي السياق، يقولُ
رئيس فرع
مصلحة الأرصاد الجويّة في
مطار بيروت
وسام
أبو خشفة
لـ
"
لبنان24
"
إن "المنخفض الجوي الذي أثر على أجواء لبنان قد انتهى"، وأضاف: "نحنُ مقبلون على فترة استقرار طويلة مدتها 9 أيام مع عودة الأجواء الدافئة، حيثُ ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها اعتباراً من يوم الأربعاء".
كذلك، ذكر أبو خشفة أن الحرارة قد تُلامس يوم الجمعة المُقبل الـ29 درجة.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
