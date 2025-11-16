Advertisement

لبنان

إليكم ما سيشهدهُ "طقس لبنان" بعد أيام.. ترقبوا!

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
16-11-2025 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1442764-638988813313110252.png
Doc-P-1442764-638988813313110252.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يشهدُ طقس لبنان أجواء مستقرة بعدما سيطر مُنخفض جوي على الأجواء ترافق مع أمطار في مناطق مختلفة وثلوج على المرتفعات.
Advertisement
 

وفي السياق، يقولُ رئيس فرع مصلحة الأرصاد الجويّة في مطار بيروت وسام أبو خشفة لـ"لبنان24" إن "المنخفض الجوي الذي أثر على أجواء لبنان قد انتهى"، وأضاف: "نحنُ مقبلون على فترة استقرار طويلة مدتها 9 أيام مع عودة الأجواء الدافئة، حيثُ ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها اعتباراً من يوم الأربعاء".
 

كذلك، ذكر أبو خشفة أن الحرارة قد تُلامس يوم الجمعة المُقبل الـ29 درجة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الحرارة سترتفع.. إليكم حالة "طقس لبنان"!
lebanon 24
16/11/2025 11:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
ترقب لبناني لمرحلة ما بعد غزة ومخاوف من استدارة اسرائيلية نحو الجنوب
lebanon 24
16/11/2025 11:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصال بين بري وسلام بشأن "احتفال الروشة" وترقب لما سيقرره "حزب الله"
lebanon 24
16/11/2025 11:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم ما فعله شاب اليوم بـ"طبيب الفقراء" وسكرتيرته
lebanon 24
16/11/2025 11:42:49 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

مطار بيروت

أبو خشفة

رئيس فرع

لبنان24

بيروت

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-11-16
04:34 | 2025-11-16
04:29 | 2025-11-16
04:26 | 2025-11-16
04:10 | 2025-11-16
04:00 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24