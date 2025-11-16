إليكم ما سيشهدهُ "طقس لبنان" بعد أيام.. ترقبوا!

يشهدُ طقس أجواء مستقرة بعدما سيطر مُنخفض جوي على الأجواء ترافق مع أمطار في مناطق مختلفة وثلوج على المرتفعات.

وفي السياق، يقولُ مصلحة الأرصاد الجويّة في وسام لـ" " إن "المنخفض الجوي الذي أثر على أجواء لبنان قد انتهى"، وأضاف: "نحنُ مقبلون على فترة استقرار طويلة مدتها 9 أيام مع عودة الأجواء الدافئة، حيثُ ترتفع درجات الحرارة لتتخطى معدلاتها اعتباراً من يوم الأربعاء".