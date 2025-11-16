Advertisement

لبنان

قماطي: سنواجه أي عدوان على لبنان

Lebanon 24
16-11-2025 | 02:27
اعتبر عضو المجلس السياسي في "حزب الله" الوزير السابق محمود قماطي أنّ العدو الإسرائيلي "يستبيح لبنان بشكل يومي، فيما لا يمنعه أو يعترض عليه أحد"، وأضاف: "هذا العدو يعتبر أنه فرض معادلته على هذا البلد، لكن الحقيقة هي أن ذاك العدو يشعر بالقلق، والدليل هذه الوفود التي تأتي يومياً إلى لبنان، لا سيما وأنهم يعلمون أنهم لم يحققوا أهدافهم، ويعتقدون أنهم من خلال الضغط الدولي والضغط بالنار اليومي على لبنان، سيصلون إلى نتائج، ولكن هذا لن يحصل".
وفي تصريح له مؤخراً، توجّه قماطي للعدو الإسرائيلي بالقول: "عليك أن لا تفكر في حرب جديدة على لبنان، أو بتصعيد نوعي يشابه الحرب، لأن هذا لن يفيدك بشيء".
 
 
وأضاف: "نقول للعراب الأميركي من خلفه، لا ترتكب حماقة، لأنه في حال ارتكبتم هذه الحماقة وأي عدوان على لبنان، فإننا سنواجهه، وسندافع عن وطننا وشعبنا وأمتنا، ولن يستطيع هذا العدو أن يفرض علينا شيئاً".
 

