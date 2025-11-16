23
o
بيروت
20
o
طرابلس
20
o
صور
21
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
19
o
النبطية
18
o
زحلة
13
o
بعلبك
8
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قماطي: سنواجه أي عدوان على لبنان
Lebanon 24
16-11-2025
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو
المجلس السياسي
في "
حزب الله
" الوزير السابق
محمود قماطي
أنّ العدو
الإسرائيلي
"يستبيح
لبنان
بشكل يومي، فيما لا يمنعه أو يعترض عليه أحد"، وأضاف: "هذا العدو يعتبر أنه فرض معادلته على
هذا البلد
، لكن الحقيقة هي أن ذاك العدو يشعر بالقلق،
والدليل هذه الوفود التي تأتي يومياً إلى لبنان، لا سيما وأنهم يعلمون أنهم لم يحققوا أهدافهم، ويعتقدون أنهم من خلال
الضغط الدولي
والضغط بالنار اليومي على لبنان، سيصلون إلى نتائج، ولكن هذا لن يحصل".
Advertisement
وفي تصريح له مؤخراً، توجّه قماطي للعدو الإسرائيلي بالقول: "عليك أن لا تفكر في حرب جديدة على لبنان، أو بتصعيد نوعي يشابه الحرب، لأن هذا لن يفيدك بشيء".
وأضاف: "نقول للعراب الأميركي من خلفه، لا ترتكب حماقة، لأنه في حال ارتكبتم هذه الحماقة وأي عدوان على لبنان، فإننا سنواجهه، وسندافع عن وطننا وشعبنا وأمتنا، ولن يستطيع هذا العدو أن يفرض علينا شيئاً".
مواضيع ذات صلة
قماطي: نتمسك بالسلاح لأنه ضمان بقاء لبنان
Lebanon 24
قماطي: نتمسك بالسلاح لأنه ضمان بقاء لبنان
16/11/2025 11:42:56
16/11/2025 11:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بزشكيان: إذا ارتكب العدو أي خطأ فسيُواجه بردٍّ سريعٍ وقويٍّ ومؤلم
Lebanon 24
بزشكيان: إذا ارتكب العدو أي خطأ فسيُواجه بردٍّ سريعٍ وقويٍّ ومؤلم
16/11/2025 11:42:56
16/11/2025 11:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قاسم: سلاح المقاومة وجهته العدو الإسرائيلي وليس لبنان ولا أي مكان أو أي جهة في العالم
Lebanon 24
قاسم: سلاح المقاومة وجهته العدو الإسرائيلي وليس لبنان ولا أي مكان أو أي جهة في العالم
16/11/2025 11:42:56
16/11/2025 11:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "حزب الله": حاضرون وجاهزون لمواجهة أيّ عدوان كبير على لبنان
Lebanon 24
نائب "حزب الله": حاضرون وجاهزون لمواجهة أيّ عدوان كبير على لبنان
16/11/2025 11:42:56
16/11/2025 11:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس السياسي
الضغط الدولي
عضو المجلس
الإسرائيلي
هذا البلد
حزب الله
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
مرض السّل يضرب العالم.. ماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
مرض السّل يضرب العالم.. ماذا عن لبنان؟
04:30 | 2025-11-16
16/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلف: الدولة لا تقوم إلا معنا جميعاً ومقاربة السلاح خاطئة
Lebanon 24
خلف: الدولة لا تقوم إلا معنا جميعاً ومقاربة السلاح خاطئة
04:34 | 2025-11-16
16/11/2025 04:34:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
Lebanon 24
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
04:29 | 2025-11-16
16/11/2025 04:29:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في عيناتا - الأرز.. إنقاذ مواطن حاصرته الثلوج
Lebanon 24
في عيناتا - الأرز.. إنقاذ مواطن حاصرته الثلوج
04:26 | 2025-11-16
16/11/2025 04:26:02
Lebanon 24
Lebanon 24
عند الحدود مع سوريا.. اعتصام في محيط مركز للجيش
Lebanon 24
عند الحدود مع سوريا.. اعتصام في محيط مركز للجيش
04:10 | 2025-11-16
16/11/2025 04:10:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
تقرير أميركي يتحدث عن سلاح حزب الله.. هذا ما كشفه
10:30 | 2025-11-15
15/11/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:30 | 2025-11-16
مرض السّل يضرب العالم.. ماذا عن لبنان؟
04:34 | 2025-11-16
خلف: الدولة لا تقوم إلا معنا جميعاً ومقاربة السلاح خاطئة
04:29 | 2025-11-16
الحاج حسن: لا يجوز السماح لأي محتل بالوقوف على ذرة من تراب لبنان
04:26 | 2025-11-16
في عيناتا - الأرز.. إنقاذ مواطن حاصرته الثلوج
04:10 | 2025-11-16
عند الحدود مع سوريا.. اعتصام في محيط مركز للجيش
04:00 | 2025-11-16
انفتاح حذر من الرياض… ولبنان أمام امتحان الاستقرار
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 11:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 11:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 11:42:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24