طالب: الانسجام بين الرئاستين الأولى والثانية أبعد لبنان عن تجرّع الكأس المرّة

رأى المفتي طالب أنَّ " أمام فرصة حقيقية للنهوض من تحت كل ركام الحرب والضغط الذي يمارس عليه"، مُشدداً على ضرورة "مواجهة الفساد الذي يعشش في الادارة وجوانب كثيرة من الحياة السياسية وفي داخل وخارجها".

وذكر طالب أن "اعتداءات المتواصلة تهدد لبنان"، مشيراً في سياق آخر إلى أن "لبنان يحتاج إلى رجال الدولة الحكماء والعقلاء الذين يقدمون مصلحة البلد على مصالحهم الذاتية ويديرون الأمور بما يحفظ حقوق الجميع بعيدا من انتماءاتهم المذهبية والطائفية ويعملون لحماية لبنان في المراحل الصعبة والخطيرة التي تعيش فيها المنطقة كلها".

وأكد طالب "أهمية الانسجام بين السلطة الاولى ورئاسة مجلس النواب على مختلف المستويات والتي أبعدت لبنان عن تجرّع أكثر من كأس مرّة بما في ذلك كأس أولئك الذين يبّخون السمّ في مساحات خارجية وداخلية لخلق واقع مضطرب ومنع لبنان من أن يستفيد من فرص المساعدة الاقتصادية وحتى السياسية".