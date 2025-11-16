22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
14
o
زحلة
19
o
بعلبك
10
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
طالب: الانسجام بين الرئاستين الأولى والثانية أبعد لبنان عن تجرّع الكأس المرّة
Lebanon 24
16-11-2025
|
03:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى المفتي
الشيخ أحمد
طالب أنَّ "
لبنان
أمام فرصة حقيقية للنهوض من تحت كل ركام الحرب والضغط الذي يمارس عليه"، مُشدداً على ضرورة "مواجهة الفساد الذي يعشش في الادارة وجوانب كثيرة من الحياة السياسية
اللبنانية
وفي داخل
مؤسسات الدولة
وخارجها".
Advertisement
وذكر طالب أن "اعتداءات
الاحتلال
الإسرائيلي
المتواصلة تهدد لبنان"، مشيراً في سياق آخر إلى أن "لبنان يحتاج إلى
رجال الدولة الحكماء والعقلاء الذين يقدمون مصلحة البلد على مصالحهم الذاتية ويديرون الأمور بما يحفظ حقوق الجميع بعيدا من انتماءاتهم المذهبية والطائفية ويعملون لحماية لبنان في المراحل الصعبة والخطيرة التي تعيش فيها المنطقة كلها".
وأكد طالب "أهمية الانسجام بين السلطة الاولى ورئاسة مجلس النواب على مختلف المستويات والتي أبعدت لبنان عن تجرّع أكثر من كأس مرّة بما في ذلك كأس أولئك الذين يبّخون السمّ في مساحات خارجية وداخلية لخلق واقع مضطرب ومنع لبنان من أن يستفيد من فرص المساعدة الاقتصادية وحتى السياسية".
واعتبر المفتي طالب أن "لبنان مفتوحٌ على مبادرات مهمة عربية وغير عربية تعمل لجسر الهوة في الداخل وتنفتح على دول أخرى في المنطقة كإيران وغيرها"، وقال: "لهذه المساعي تأثيرها الايجابي الذي نأمل أن تكون نتائجها مباشرة وقريبة، وأن تلقى آذاناً صاغية في كل ما يتصل بمصلحة البلد وأن تسهم - بطريقة وأخرى - في دفع أولئك الذين يحملون معول الهدم للعودة الى حضن الوطن والتخلي عن طموحاتهم الشخصية والنزول عن شجرة المناكفة والابتزاز".
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية مُعادية تلقي للمرة الثانية قنبلة صوتية قبالة شاطئ رأس الناقورة
Lebanon 24
"لبنان 24": محلقة اسرائيلية مُعادية تلقي للمرة الثانية قنبلة صوتية قبالة شاطئ رأس الناقورة
16/11/2025 14:47:26
16/11/2025 14:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات أولية بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: بدء مناقشات أولية بين حماس وإسرائيل حول تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب
16/11/2025 14:47:26
16/11/2025 14:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يحتضن بطولة الإسكواش العربية للمرة الأولى منذ عقد
Lebanon 24
لبنان يحتضن بطولة الإسكواش العربية للمرة الأولى منذ عقد
16/11/2025 14:47:26
16/11/2025 14:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرّة الثانية.. هزة أرضية تضرب هذه الدولة العربية!
Lebanon 24
للمرّة الثانية.. هزة أرضية تضرب هذه الدولة العربية!
16/11/2025 14:47:26
16/11/2025 14:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسات الدولة
الشيخ أحمد
الإسرائيلي
اللبنانية
الاحتلال
إسرائيل
الطائف
تابع
قد يعجبك أيضاً
نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار
Lebanon 24
نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار
07:25 | 2025-11-16
16/11/2025 07:25:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني
Lebanon 24
لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني
07:13 | 2025-11-16
16/11/2025 07:13:54
Lebanon 24
Lebanon 24
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
Lebanon 24
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
07:08 | 2025-11-16
16/11/2025 07:08:58
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!
Lebanon 24
في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!
07:08 | 2025-11-16
16/11/2025 07:08:43
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
Lebanon 24
بالصور... فنانة لبنانيّة تزوّجت مدنيّاً في أبو ظبي وهذا هو عريسها
08:23 | 2025-11-15
15/11/2025 08:23:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
Lebanon 24
التهويل الاسرائيلي.. لماذا بيروت والبقاع؟
10:01 | 2025-11-15
15/11/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
Lebanon 24
اكتشف خطر "البيجر".. أسرار مثيرة عن ياسر عرفات في لبنان!
13:00 | 2025-11-15
15/11/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:25 | 2025-11-16
نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار
07:13 | 2025-11-16
لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني
07:08 | 2025-11-16
المقداد: المجلس النيابي مستقل والقرار السياسي يجب أن يراعي الدستور والمصلحة الوطنية
07:08 | 2025-11-16
في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!
06:48 | 2025-11-16
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:29 | 2025-11-16
دخان أسود يغطي سماء طرابلس.. وهذا ما تبيّن (فيديو)
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 14:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 14:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 14:47:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24