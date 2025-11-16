Advertisement

لبنان

فضل الله: إقصاء أي طائفة أو تهميشها مشروع فتنة أو حرب

Lebanon 24
16-11-2025 | 03:52
A-
A+
Doc-P-1442787-638988873332827725.jpg
Doc-P-1442787-638988873332827725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال العلّامة السيّد علي فضل الله إن "قضية المواطنة ضرورية وملحّة، لا سيما في ظل ما نعانيه من انقسام وشرذمة يهددان نسيج المجتمع والوطن".
Advertisement
 

وأكد أن "أي غبن أو إقصاء أو تهميش يلحق بأي طائفة أو مذهب يُعدّ مشروع فتنة أو حرب، عاجلًا أم آجلًا"، وأضاف: "إننا في هذا الوطن ما زلنا نفكّر بمنطق حقوق الطوائف بعيدًا عن حقوق المواطن، ولذلك كانت دعوتنا الدائمة إلى بناء دولة الإنسان، وتجريد الطوائف والمذاهب من عصبياتها، وإدخال روح الدين إليها؛ دين القيم الإنسانية والتسامح والمحبة والحوار".


ولفت إلى أن "مفهوم المواطنة ينبغي أن يتحوّل إلى خيارٍ واعٍ لدى المواطن، فيتصرف من موقع انتمائه للوطن، ويقيس من يختارهم أو يؤيدهم بمقدار إخلاصهم لوطنهم، لا بمقدار انتمائهم لطوائفهم أو مواقعهم. فهذه التربية هي التي ينبغي ترسيخها في مجتمعنا حتى نبني دولة المواطنة، دولة الإنسان".


وفي ردّه على سؤال، حول جدوى الحوار، قال: "في أيام الانقسام لا بد من تعزيز لغة التواصل والتلاقي من خلال الإضاءة على المشتركات وتأكيدها، بدل استحضار الاختلافات. فنحن إخوة في الإنسانية، وعلينا أن نتطلع إلى بعضنا البعض بهذه الروح، داعيًا إلى إطلاق مبادرات جدية لإزالة كل الألغام والحواجز. فنحن أصحاب رسالة، ونؤمن بالدوائر المنفتحة لا المنغلقة، وبالحوار الصادق والحقيقي البعيد عن الشكليات والديكورات، الحوار الذي يصل إلى القلب قبل العقل. ولكن للأسف، تلهينا المعارك الكلامية والتراشق بالألفاظ السيئة، مما يتيح للمتربصين فرصة النفاذ من خلال هذه الانقسامات".


وعن الانفتاح العربي على لبنان، قال: "نحن جزء من هذا العالم العربي والإسلامي، وندعو الدول العربية إلى الانفتاح على لبنان ودعمه على مختلف الصعد، ليتمكن من مواجهة التحديات والضغوط الداخلية والخارجية".

مواضيع ذات صلة
البعريني: وحدة اللبنانيين السلاح الأقوى بوجه أي عدوان أو فتنة
lebanon 24
16/11/2025 14:47:47 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: لا بناء للوطن بمنطق الإقصاء
lebanon 24
16/11/2025 14:47:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف لبنانية من حرب اسرائيلية جديدة او تصعيد حرب الاستنزاف
lebanon 24
16/11/2025 14:47:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بري يستبق خطوة سلام: لن نقبل بعزل "طائفة" ولا يحق للحكومة إرسال مشروع قانون
lebanon 24
16/11/2025 14:47:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

علي فضل الله

فضل الله

الإسلام

إسلامي

الترا

ديكو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:34 | 2025-11-16
07:25 | 2025-11-16
07:13 | 2025-11-16
07:08 | 2025-11-16
07:08 | 2025-11-16
06:48 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24