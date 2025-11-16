22
لبنان
عند الحدود مع سوريا.. اعتصام في محيط مركز للجيش
Lebanon 24
16-11-2025
|
04:10
A-
A+
نفذ حشدٌ من أهالي بلدة الجراجير اعتصاماً في مُحيط المركز العسكري الحدوديّ التابع للجيش اللبناني في
القلمون
الغربي
، وذلك على طريق الزمراني - الجراجير الذي يربطُ
عرسال
اللبنانية
بالأراضي
السورية
.
وطالب المعتصمون الجيش بتسوية الوضع في المنطقة والسماح للمزارعين بالدخول إلى أراضيهم الزراعية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية الحدودية، وذلك إثر فرض إجراءات مشددة هناك.
