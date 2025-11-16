عند الحدود مع سوريا.. اعتصام في محيط مركز للجيش

نفذ حشدٌ من أهالي بلدة الجراجير اعتصاماً في مُحيط المركز العسكري الحدوديّ التابع للجيش اللبناني في ، وذلك على طريق الزمراني - الجراجير الذي يربطُ بالأراضي .

Advertisement



وطالب المعتصمون الجيش بتسوية الوضع في المنطقة والسماح للمزارعين بالدخول إلى أراضيهم الزراعية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية الحدودية، وذلك إثر فرض إجراءات مشددة هناك.

