لبنان

عند الحدود مع سوريا.. اعتصام في محيط مركز للجيش

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:10
نفذ حشدٌ من أهالي بلدة الجراجير اعتصاماً في مُحيط المركز العسكري الحدوديّ التابع للجيش اللبناني في القلمون الغربي، وذلك على طريق الزمراني - الجراجير الذي يربطُ عرسال اللبنانية بالأراضي السورية.
وطالب المعتصمون الجيش بتسوية الوضع في المنطقة والسماح للمزارعين بالدخول إلى أراضيهم الزراعية الموجودة داخل الأراضي اللبنانية الحدودية، وذلك إثر فرض إجراءات مشددة هناك.

