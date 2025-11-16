Advertisement

لبنان

كيف سيكون طقس لبنان خلال الأيام المقبلة؟ إليكم النشرة الجويّة

Lebanon 24
16-11-2025 | 04:51
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً، قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.
وجاء في النشرة الآتي:
 

- الحال العامة: منطقة من الضغط الجوي المرتفع تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مما يؤدي الى طقس مستقر مع  ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية حيث تعود الى معدلاتها يوم الثلاثاء و بقاء الأجواء باردة نسبيا ليلا وفي الصباح المبكر خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.


ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الثاني في بيروت بين 17 و25، في طرابلس بين 14 و23 درجة وفي زحلة بين 8 و20 درجة.


- الطقس المتوقع في لبنان:


الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ولكن تبقى دون معدلاتها الموسمية وإنخفاض بنسبة الرطوبة.


الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة.


الثلاثاء: صاف إجمالا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد.


الأربعاء: صاف إجمالا مع استمرار الاٍرتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية كما تبقى نسبة الرطوبة منخفضة.


- الحرارة على الساحل من 13 إلى 26 درجة، فوق الجبال من 8 إلى 19 درجة، في الداخل من 7 إلى 19 درجة.


- الرياح السطحية: شمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.


- الانقشاع: جيد إجمالاً.


- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و65.


- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج.     
 
 
- حرارة سطح الماء: 25°م.


- الضغط الجوي: 1021 HPA، أي ما يعادل: 766 ملم زئبق.
 

- ساعة شروق الشمس:  06,11           ساعة غروب الشمس: 16,34
