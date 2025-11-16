إطلاق نار على "اليونيفيل"... ماذا جرى عند الحدود؟

Advertisement

تابع البيان: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة".أضاف البيان: "وعبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل، طلب جنود حفظ السلام من وقف إطلاق النار، وتمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى".ختم البيان: "يُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا لقرار رقم 1701. مرة أخرى، نناشد جيش الدفاع الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان سعيهما لتحقيقه".وأفادت مندوبة " " أن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قوة مشاة "اليونيفيل" حصل عند السادسة والنصف صباحًا في منطقة سرده جنوب .