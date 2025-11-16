18
o
بيروت
15
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
7
o
زحلة
8
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إطلاق نار على "اليونيفيل"... ماذا جرى عند الحدود؟
Lebanon 24
16-11-2025
|
06:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في
لبنان
"اليونيفيل"، البيان الآتي: "هذا الصباح، أطلقت دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع
الإسرائيلي
النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته
إسرائيل
داخل الأراضي
اللبنانية
".
Advertisement
تابع البيان: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة".
أضاف البيان: "وعبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل، طلب جنود حفظ السلام من
جيش الدفاع الإسرائيلي
وقف إطلاق النار، وتمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى".
ختم البيان: "يُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا لقرار
مجلس الأمن
رقم 1701. مرة أخرى، نناشد جيش الدفاع الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان سعيهما لتحقيقه".
وأفادت مندوبة "
لبنان 24
" أن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قوة مشاة "اليونيفيل" حصل عند السادسة والنصف صباحًا في منطقة سرده جنوب
مدينة الخيام
.
مواضيع ذات صلة
أصوات انفجارات عند الحدود في الجنوب.. ماذا يحصل؟
Lebanon 24
أصوات انفجارات عند الحدود في الجنوب.. ماذا يحصل؟
16/11/2025 21:49:00
16/11/2025 21:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
Lebanon 24
ماذا فعل الجيش عند الحدود الجنوبية؟ شاهدوا الصور
16/11/2025 21:49:00
16/11/2025 21:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وتحليق لمروحيات الجيش... ما الذي يجري عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة؟
Lebanon 24
إطلاق نار وتحليق لمروحيات الجيش... ما الذي يجري عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة؟
16/11/2025 21:49:00
16/11/2025 21:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... هذا ما حصل عند الحدود اللبنانيّة السوريّة
Lebanon 24
إطلاق نار كثيف... هذا ما حصل عند الحدود اللبنانيّة السوريّة
16/11/2025 21:49:00
16/11/2025 21:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جيش الدفاع الإسرائيلي
مدينة الخيام
مجلس الأمن
جنوب مدينة
الإسرائيلي
اللبنانية
لبنان 24
حسن الحظ
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
Lebanon 24
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
14:17 | 2025-11-16
16/11/2025 02:17:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
Lebanon 24
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
13:50 | 2025-11-16
16/11/2025 01:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
Lebanon 24
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
13:44 | 2025-11-16
16/11/2025 01:44:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
Lebanon 24
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
13:43 | 2025-11-16
16/11/2025 01:43:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
Lebanon 24
بالفيديو.. نجم مسلسل "الهيبة" يترك الديانة الدرزية ويعتنق المسيحية
15:31 | 2025-11-15
15/11/2025 03:31:13
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
Lebanon 24
خبرٌ عن "تحويل الأموال" في لبنان.. ما الجديد؟
15:48 | 2025-11-15
15/11/2025 03:48:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
هكذا ينظرُ نتنياهو إلى لبنان.. هل اقتربت الحرب؟
16:30 | 2025-11-15
15/11/2025 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:17 | 2025-11-16
بعد تعرضه لوعكة صحية.. وزارة الدفاع تطمئن
14:00 | 2025-11-16
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
13:50 | 2025-11-16
لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية
13:44 | 2025-11-16
بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله
13:43 | 2025-11-16
توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟
13:35 | 2025-11-16
سوريا سلمت السلطات اللبنانية 17 موقوفاً
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
16/11/2025 21:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
16/11/2025 21:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
16/11/2025 21:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24