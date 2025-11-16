Advertisement

لبنان

إطلاق نار على "اليونيفيل"... ماذا جرى عند الحدود؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 06:05
صدر عن قوّة الأمم المتّحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل"، البيان الآتي: "هذا الصباح، أطلقت دبابة ميركافا تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي النار على قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية". 
تابع البيان: "أصابت طلقات رشاشة ثقيلة قوات حفظ السلام على بُعد حوالي خمسة أمتار، وكان الجنود يسيرون على الأقدام واضطروا للاحتماء في المنطقة".


أضاف البيان: "وعبر قنوات الاتصال التابعة لليونيفيل، طلب جنود حفظ السلام من جيش الدفاع الإسرائيلي وقف إطلاق النار، وتمكنوا من المغادرة بأمان بعد ثلاثين دقيقة، عندما انسحبت دبابة الميركافا إلى داخل موقع الجيش الإسرائيلي. ولحسن الحظ، لم يُصب أحد بأذى". 


ختم البيان: "يُعد هذا الحادث انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701. مرة أخرى، نناشد جيش الدفاع الإسرائيلي بوقف أي أعمال عدوانية أو هجمات تستهدف قوات حفظ السلام أو بالقرب منها، والتي تعمل على دعم جهود العودة إلى الاستقرار الذي تقول كل من إسرائيل ولبنان سعيهما لتحقيقه". 

وأفادت مندوبة "لبنان 24" أن الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف قوة مشاة "اليونيفيل" حصل عند السادسة والنصف صباحًا في منطقة سرده جنوب مدينة الخيام
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24