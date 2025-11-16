Advertisement

لبنان

حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)

Lebanon 24
16-11-2025 | 06:48
توفي الكاتب والمربّي والصحافي المتخصص بالشؤون البيئية نبيل أبو غانم بعد صراع مع المرض.
امتدت مسيرته عبر عدة وسائل إعلامية، أبرزها عمله السابق في جريدة المستقبل، كما شغل منصب مستشار إعلامي في وزارتي البيئة والزراعة.

لبنان

تعازي ووفيات

الشؤون البيئية

المستقبل

نبيل أبو

أبو غانم

بو غانم

الصحاف

