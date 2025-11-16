Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. نائب يكشف عن ضبط سيارة محمّلة بالأسلحة!

Lebanon 24
16-11-2025 | 07:08
كتب النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصّة "أكس":  "تابعنا مع مديرية المخابرات مشكورة، قضية ضبط سيارة وتوقف من بداخلها، محملة أسلحة بين عينطورة والمتين حيث البلدية والأهالي بانتظار مداهمة البيت الواقع في نطاقها والمنتمي لاحد المنتمين للحزب القومي السوري".
تابع: "الاتكال على الأجهزة الأمنية لضبط كل السلاح خارج الشرعية وخصوصاً مع رواسب الميليشيات المسلحة في المتن وكل لبنان!".
