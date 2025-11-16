لقاءات مهمة خلال جولة معوّض في سيدني

يواصل رئيس حركة النائب ميشال معوّض جولته في أوستراليا، حيث عقد سلسلة لقاءات في سيدني، شملت مرجعيات روحية ورسمية وفاعليات اغترابية، إلى جانب احتفال تكريمي أقامته رابطة بشري تقديرًا لمسيرته الوطنية.

زار معوّض راعي الأبرشية في أستراليا المطران أنطوان شربل طربيه في مقرّ الأبرشية، حيث جرى بحث شؤون الجالية والعلاقة بين والانتشار، إضافة إلى عرض الأوضاع السياسية والاقتصادية الراهنة وسبل تعزيز التواصل بين المقيمين والمغتربين.



كما زار مفتي في أستراليا الشيخ الرفاعي، وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات بين مكوّنات الجالية، وأهمية توسيع التعاون الاجتماعي والروحي بين المؤسسات اللبنانية في الاغتراب بما يخدم وحدة المجتمع اللبناني في أستراليا.



وشملت الجولة زيارة رئيس بلدية بيروود السيد جان فَخَر، حيث جرى عرض العلاقات بين لبنان وأستراليا ودور البلديات والجاليات في تعزيز الروابط الاجتماعية والثقافية.



وقدّم رئيس البلدية درعًا تكريمية للنائب معوّض الذي اعتبر أنّ اللقاء كان مثمرًا، معربًا عن تقديره لما حقّقه فخر من نجاحات، ومشيرًا إلى دوره كأطول من تولّى رئاسة البلدية في تاريخها.



وأقامت رابطة بشري في أوستراليا برئاسة السيد بيار سكر عشاءً تكريميًا على شرف النائب معوّض والوفد المرافق، بحضور حشد من الشخصيات الروحية والاجتماعية والإعلامية.



وحضر المناسبة المطرانان أنطوان شربل طربيه وروبير رباط، والقنصل الفخري المحامي أنطوني طربيه.



استُهلّ الاحتفال بكلمة من المطران طربيه، أشاد فيها بدور معوّض الوطني ومسيرته الثابتة في الدفاع عن سيادة لبنان وكرامة اللبنانيين.



ثم ألقى رئيس تحرير جريدة "النهار الأوسترالية" أنور حرب كلمة نوّه فيها بمسيرة معوّض، معتبرًا أنّه يحمل إرث الرئيس الشهيد رينيه معوّض.



بدوره، رحّب رئيس رابطة بشري بيار سكر بالنائب معوّض باسم أبناء بشري في أستراليا، مثنيًا على مسيرته السيادية والإصلاحية، ومؤكّدًا ثقة أبناء الجالية بخطّه الوطني.



وردّ معوّض شاكرًا لرابطة بشري في سيدني الاستقبال والتكريم، وقال: "تجمعنا فوق الروابط كلّها قضية واحدة: قضية لبنان السيّد، الحرّ، المستقلّ، المستقرّ، والمزدهر".



وقدّمت الاحتفال مسؤولة الإعلام في الرابطة هنا غريشه رحمه. (الوكالة الوطنية)