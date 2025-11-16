Advertisement

لبنان

نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار

Lebanon 24
16-11-2025 | 07:25
A-
A+

Doc-P-1442866-638989002462851582.jpg
Doc-P-1442866-638989002462851582.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أشار أمين الإعلام في الحركة الثقافية – انطلياس عصام خليفة في بيان، إلى أن "المؤرخ زين زين يقول إن آثار نهر الكلب تعود الى 3 الاف سنة قبل الميلاد وهي من أهم المواقع الأثرية في العالم". وقال: "فوجئنا ببناء يشيد في حرم المنطقة الأثرية في نهر الكلب يخالف كل المعايير والقوانين الثقافية والتاريخية التي تحمي المواقع التاريخية والثقافية، وهذا البناء يخالف القوانين اللبنانية التي وضعت من زمن الانتداب حتى اليوم".
Advertisement

أضاف: "يحق لنا أن نسأل: من سمح بهذه المخالفة وصب الباطون في منطقة مصنفة أثرية وذات قيمة عالمية؟"

وختم: "نناشد معالي وزير الثقافة وضع يده على هذا الملف وايقاف المخالفات وتحويل مرتكبيها الى القضاء المختص. كما نناشد كل الهيئات الثقافية التحرك واخذ موقف لايقاف هذه الجريمة ووقف الأعمال فورا". 
مواضيع ذات صلة
حماية سياسية لمخالفات شقيق الوزير
lebanon 24
16/11/2025 21:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نصّار التقى مجلس كتّاب العدل: مخالفة القانون لحماية لبنان!
lebanon 24
16/11/2025 21:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف 6 عاملين في مسلخ سوداف ـ تربل بسبب المخالفات الصحية والبيئية الخطيرة
lebanon 24
16/11/2025 21:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بحضور وزير الثقافة.. لجنة نيابية تناقش اقتراح قانون حماية التراث الثقافي
lebanon 24
16/11/2025 21:50:04 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الثقافة

قبل الميلاد

عصام خليفة

نهر الكلب

القضاء ا

زين زين

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24