نداء لوزير الثقافة لوقف المخالفات وحماية آثار

أشار أمين الإعلام في الحركة الثقافية – انطلياس في بيان، إلى أن "المؤرخ يقول إن آثار تعود الى 3 الاف سنة وهي من أهم المواقع الأثرية في العالم". وقال: "فوجئنا ببناء يشيد في حرم المنطقة الأثرية في نهر الكلب يخالف كل المعايير والقوانين الثقافية والتاريخية التي تحمي المواقع التاريخية والثقافية، وهذا البناء يخالف القوانين التي وضعت من زمن الانتداب حتى اليوم".أضاف: "يحق لنا أن نسأل: من سمح بهذه المخالفة وصب الباطون في منطقة مصنفة أثرية وذات قيمة عالمية؟"وختم: "نناشد معالي وضع يده على هذا الملف وايقاف المخالفات وتحويل مرتكبيها الى المختص. كما نناشد كل الهيئات الثقافية التحرك واخذ موقف لايقاف هذه الجريمة ووقف الأعمال فورا".