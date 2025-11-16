بلدية زحلة تكرّم أسعد نكد.. شارع باسمه (فيديو)

أعلنت بلدية زحلة – معلقة وتعنايل عن تسمية الشارع المؤدي إلى شركة كهرباء زحلة باسم المهندس أسعد شارل نكد، تقديراً لمساهمته في جعل زحلة أول مدينة لبنانية تنعم بالكهرباء 24/24.

وقد أقيم لهذه الغاية احتفال في الشارع نفسه الذي حمل الاسم الجديد، وشارك فيه صاحب الرعاية رئيس البلدية المهندس سليم غزالة وعقيلته، البلدي، فعاليات سياسية ودينية واختيارية واجتماعية واقتصادية، وحشد من الزحليين والبقاعيين، تقدّمهم أساقفة المدينة: إبراهيم إبراهيم، أنطونيوس الصوري، بولس سفر، وعصام درويش و المطران جوزف معوض ممثلا بالأب ايلي صادر ،إضافة إلى النائبين عقيص وإلياس اسطفان والنائب السابق إيلي ،رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعاده و رئس جمعية تجار شارع البربارة كمال شمعون.بعد النشيد الوطني، وكلمة عريفة الحفل الإعلامية سابين ، عُرض فيلم وثائقي من إعداد وإخراج جوزف شعنين، استعرض مراحل تطوير الشارع والبنى التحتية فيه من إنارة وتشجير وتأهيل أرصفة، وصولاً إلى جعله واجهةً عمرانية لمدخل الشارع المؤدي إلى شركة كهرباء زحلة.بدوره، ألقى المهندس أسعد نكد كلمة شكر أشاد فيها برئيس البلدية المهندس سليم غزالة الذي "يعمل بصمت من أجل رفع اسم زحلة". وقال: "أن يُطلق اسمي على هذا الشارع بالذات، المؤدي إلى شركة كهرباء زحلة، يعني لي الكثير. هنا بدأ الحلم، ومن هنا انطلقت فكرة أن تكون زحلة مدينة النور في . هذا الشارع ليس مجرد طريق… هو شاهد على سنوات من العمل، وعلى تحدّيات عبرناها سوا، أنا وأهل هالمدينة اللي عطوني ثقتن قبل ما أعطيهن كهربا".وأضاف: "أشكر السادة الأساقفة الذين كانوا دائمًا إلى جانب كهرباء زحلة، وأشكر أهل زحلة… كل بيت، كل صاحب محل، كل شخص دعم هالمشروع واعتبر نجاح الشركة من نجاح المدينة. هذا التكريم بالنسبة إلي مش نهاية مسار… بالعكس، هو دعوة للاستمرار بشغل أكبر ومسؤولية أكبر، لأنو زحلة بتستاهل كل دقيقة تعب وكل خطوة لقدّام".ثم ألقى رئيس البلدية المهندس سليم غزالة كلمة نوّه فيها بنكد، جاء فيها: "بلدية زحلة اليوم فخورة إنها عم تطلق اسم المهندس أسعد نكد على هيدا الشارع. أسعد نكد… الرجل اللي عرف يحوّل التحدّي لفرصة، والفرصة لإنجاز، والإنجاز لمسار كامل. الرجل اللي ما تسلّم الإدارة كمنصب… تسلّمها كأمانة. وبأمانته، وبخبرته، وقدرته على اتخاذ القرارات الصحيحة، عمل من شركة كهرباء زحلة مش بس مرفق عام… عملها ضمانة. ضمانة للناس، للعائلات، ولزحلة. ولأنّو الرجال بتنقاس بمواقفها وبكيف بتكون حدّ الناس… هيك أسعد نكد وقف بين الزحالنة عالحلوة والمرة. أصحاب المحلات شاهدين، والناس ممنونين إنو اللمسة اللي نضافت على الشارع… لمسة محبة قبل ما تكون لمسة ترميم. هالشركة اللي عم تعرف تطبّق مبدأ الـCSR، أي المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولدورها الأخلاقي قبل الإداري. وكمان… ما فينا ننسى إنو هالمؤسسة كانت وما زالت بيت لكتار من شباب وصبايا وعيل زحلة وقرى . بفضلها في بيوت مفتوحة، وعائلات عايشة بكرامة، وأرزاق محمية. وهيدا الإنجاز لحالو بيكفي ليكون اسم أسعد نكد محفور بالعرفان قبل ما يكون محفور بالحجر.اليوم… بلدية زحلة بكل أعضائها وبكل محبّتها وتاريخها، بتوقف قدّام هالمشهد بفخر. لأنو تسمية شارع مش خطوة شكلية… هي جزء من ذاكرة المدينة، ورسالة للأجيال اللي جايي:مين أسعد نكد؟ شو أعطى؟ وكيف عمل فرق؟ وكيف خلّى زحلة تكون أحسن؟ختامًا، بتوجّه للمهندس أسعد وبقلّو: "إنت حامل زحلة بقلبك وبشغلك، واليوم زحلة عم تردّلك المحبة… والمدينة اللي كانت همّك الأول، عم تخلّد اسمك بشارع من شوارعها… شارع رح يضلّ يقول: في هون رجل اشتغل بصمت، عطى بضمير، وترك بصمة ما بتنمحى.مبروك لزحلة فيك… ومبروك إلك هالتكريم يللي إنت أهل إلو… وعقبال سنين طويلة من النجاحات والخير لهالمدينة يللي بتعرف تختار رجالها وبتعرف تكرّمُن".وفي ختام الحفل، تمّت إزاحة الستار عن اللافتة الجديدة التي تحمل اسم “شارع المهندس أسعد شارل نكد” وقصّ الشريط التقليدي، حيث جال الحضور في الشارع الذي حمل اسم المهندس أسعد نكد وصولًا إلى مبنى كهرباء زحلة.