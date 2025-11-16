Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع بين شاحنة وسيارة في المنطقة (صور)

Lebanon 24
16-11-2025 | 07:53
انقلبت شاحنة واصطدمت بسيارة بالقرب من محلة مكسة في اتجاه المريجات، ما تسبب بزحمة سير كثيفة في كلا الاتجاهين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
