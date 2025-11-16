Advertisement

لبنان

هذه حقيقة مضايقة عناصر من بلدية الدكوانة لأشخاص من الجنسية السورية

Lebanon 24
16-11-2025 | 08:19
A-
A+
Doc-P-1442881-638989034390472617.jpg
Doc-P-1442881-638989034390472617.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد رئيس بلدية الدكوانة المحامي أنطوان شختورة أن "الفيديوهات التي إنتشرت على عدد من الصفحات الخاصة ومواقع التواصل الإجتماعي والذي يدّعي من خلالها الناشر بأن عناصر بلدية الدكوانة قاموا بمضايقة أشخاص من الجنسية السورية أثناء عمل الدورية الروتيني في الإحصاء وجمع المعلومات في عدد من مباني البلدة المؤجرة لسوريين وأجانب، لا يمت للحقيقة بصلة أبداً، وهو مفبرك، لا بل يهدف الى الفتنة وتعكير أمن الدكوانة والمنطقة".
Advertisement

تابع: "إن بلدية الدكوانة تحذر كل من تخول له نفسه رمي الإتهامات والأخبار الغير دقيقة بأنها ستقاضيه أمام القضاء المختص، وخاصةً أن مثل هذه الأخبار التحريضية الفتنوية ذات الطابع الطائفي والعنصري تذهب بالأمور الى منحى خطير".

ختم: "بلدية الدكوانة تعمل بموجب القوانين المرعية الإجراء إن كان في الشأن البلدي والإنمائي أو الأمني، أي الحراسة وغيرها من الأعمال ذات الصلة". 
مواضيع ذات صلة
المرصد السوري: قوات الأمن السورية تشن عملية واسعة ضد عناصر متطرفة من الجنسية الفرنسية في محافظة إدلب
lebanon 24
16/11/2025 21:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة
lebanon 24
16/11/2025 21:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السورية: لم نرصد أي عناصر من النظام السابق تحاول العبث في الانتخابات
lebanon 24
16/11/2025 21:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه حقيقة ما حصل في بلدة سرعين
lebanon 24
16/11/2025 21:50:49 Lebanon 24 Lebanon 24

أنطوان شختورة

الدكوانة

القضاء ا

السورية

من بلدي

الطائف

القضاء

أخبار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24