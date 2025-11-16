Advertisement

لبنان

بيان عن تيار المستقبل...من يدعم لموقع نقيب المحامين في بيروت؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 09:27
A-
A+
Doc-P-1442895-638989073685634156.png
Doc-P-1442895-638989073685634156.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قطاع المهن الحرة في "تيار المستقبل" البيان الآتي:
Advertisement

"يوجّه "تيار المستقبل" التحية إلى جميع المحامين والمحاميات الذين يشاركون اليوم في الاستحقاق الديموقراطي في انتخابات نقابة المحامين في بيروت.

ويعلن التيار تأييده ودعمه الكاملين للمحامي الياس بازرلي، المرشّح لموقع نقيب المحامين في بيروت، داعياً كل المحامين والمحاميات في "تيار المستقبل" والأصدقاء كافة إلى الاقتراع له بكثافة في الدورة الثانية" .
 
مواضيع ذات صلة
التيار الوطني الحر يدعم مروان ضاهر لمنصب نقيب المحامين في الشمال
lebanon 24
16/11/2025 21:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
من يدعم التيار الوطني الحر في انتخابات نقابة المحامين غداً؟
lebanon 24
16/11/2025 21:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
فوز المرشح عماد مرتينوس بمركز نقيب المحامين في بيروت
lebanon 24
16/11/2025 21:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء عملية الاقتراع لمركز نقيب المحامين في بيروت
lebanon 24
16/11/2025 21:49:53 Lebanon 24 Lebanon 24

نقابة المحامين في بيروت

نقابة المحامين

نقيب المحامين

الياس بازرلي

التيار

بيروت

الدورة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24