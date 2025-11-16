Advertisement

لبنان

في هذه المنطقة.. ضبط كميات من الحشيش

Lebanon 24
16-11-2025 | 09:41
A-
A+

Doc-P-1442897-638989082519306079.jpg
Doc-P-1442897-638989082519306079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
  في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات في جبل لبنان.
Advertisement

 وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّته وهو المدعو:

ع. ق. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري الجنسية)
   بتاريخ 19-10-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلّة البساتين. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمّيّة من مادّة حشيشة الكيف، /6/ دفاتر ورق لفّ، غلاف مسدّس، مبلغ مالي، وهاتف خلوي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدِّرات وتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.
مواضيع ذات صلة
بالصور.. ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المزور
lebanon 24
16/11/2025 21:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
في بلدة لبنانية.. ضبط كمية كبيرة من الأسلحة
lebanon 24
16/11/2025 21:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. ضبط كميات كبيرة من المنتجات الزراعية المهرّبة في الشمال
lebanon 24
16/11/2025 21:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24
فضيحة غذائيّة جديدة... ضبط كميّات كبيرة من الدجاج الفاسد (صور وفيديو)
lebanon 24
16/11/2025 21:51:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

شعبة المعلومات

جبل لبنان.

جبل لبنان

اللبنانية

القضاء

البسات

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:43 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24