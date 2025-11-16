في هذه المنطقة.. ضبط كميات من الحشيش

Advertisement

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصّة في للحدّ من عمليات تجارة المخدّرات وترويجها في مختلف المناطق وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بترويج المخدّرات فيوبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويّته وهو المدعو:ع. ق. (مواليد عام ١٩٩٥، سوري الجنسية)بتاريخ 19-10-2025 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات من توقيفه في محلّة البساتين. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمّيّة من مادّة حشيشة الكيف، /6/ دفاتر ورق لفّ، غلاف مسدّس، مبلغ مالي، وهاتف خلوي.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدِّرات وتعاطيها.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة .