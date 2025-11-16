بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس

أفاد التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه قد سجّل عند الساعة 17:03 بالتوقيت المحلي ظهر الواقع في 16 تشرين الثاني 2025 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة . وقد شعر بها عدد من المواطنين .

