لبنان

بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس

Lebanon 24
16-11-2025 | 11:12
أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه قد سجّل عند الساعة 17:03 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر يوم الأحد الواقع في 16 تشرين الثاني 2025 هزة أرضية بقوة 2.8 درجات على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة قضاء زحلة. وقد شعر بها عدد من المواطنين .
