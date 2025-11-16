أبي رميا: فوز مارتينوس شهادة على كفاءته المهنية ونزاهته

كتب النائب عبر منصة "إكس": "أتقدّم بأحرّ التهاني من النقيب الصديق ، ابن بلدة ، على انتخابه نقيبًا للمحامين. إنّ هذا الفوز هو شهادة على كفاءته المهنية، ونزاهته، والتزامه الدائم بخدمة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان".

وأضاف: "إنّ كانت وستبقى ركناً أساسياً في صون الحريات العامة، وترسيخ ، وهي اليوم مطالَبة أكثر من أي وقت مضى بأن تكون صوت الحق في وطن يمرّ بتحديات مصيرية. نتمنى للنقيب عماد مارتينوس وأعضاء التوفيق في المهام الملقاة على عاتقهم، وأن يحملوا معهم رؤية إصلاحية توحّد الجسم النقابي، وتدافع عن حقوق المحامين، وتعزّز ثقة المواطنين بالمؤسسات".