أبي رميا: فوز مارتينوس شهادة على كفاءته المهنية ونزاهته

Lebanon 24
16-11-2025 | 12:46
كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": "أتقدّم بأحرّ التهاني من النقيب الصديق عماد مارتينوس، ابن بلدة قرطبا العزيزة، على انتخابه نقيبًا للمحامين. إنّ هذا الفوز هو شهادة على كفاءته المهنية، ونزاهته، والتزامه الدائم بخدمة العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان".
وأضاف: "إنّ نقابة المحامين كانت وستبقى ركناً أساسياً في صون الحريات العامة، وترسيخ دولة القانون، وهي اليوم مطالَبة أكثر من أي وقت مضى بأن تكون صوت الحق في وطن يمرّ بتحديات مصيرية. نتمنى للنقيب عماد مارتينوس وأعضاء مجلس النقابة التوفيق في المهام الملقاة على عاتقهم، وأن يحملوا معهم رؤية إصلاحية توحّد الجسم النقابي، وتدافع عن حقوق المحامين، وتعزّز ثقة المواطنين بالمؤسسات".
