سوريا سلمت السلطات اللبنانية 17 موقوفاً

سلمت سوريا 17 مواطناً لبنانياً، إلى ، كانوا قد احتُجزوا لدى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، إثر دخولهم المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية بواسطة ثلاثة قوارب، بحسب ما أفادت وكالة " ".