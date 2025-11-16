Advertisement

لبنان

سوريا سلمت السلطات اللبنانية 17 موقوفاً

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:35
سلمت سوريا  17 مواطناً لبنانياً، إلى السلطات اللبنانية المختصة، كانوا قد احتُجزوا لدى الأمن الداخلي في محافظة طرطوس، إثر دخولهم المياه الإقليمية بطريقة غير شرعية بواسطة ثلاثة قوارب، بحسب ما أفادت وكالة "سانا".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24