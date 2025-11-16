بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله

كتب المتحدث بإسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة اكس: تعمل قوات اللواء 228 واللواء 300 تحت قيادة الفرقة 91 على مهمة رصد وتدمير البنى التحتية الإرهابية التابعة لمنظمة الإرهابية في .



وأضاف أدرعي: خلال عملية ليلية في قرية جنوب ، دمّرت قوات اللواء 228 عدة مبانٍ استخدمها مخربو منظمة حزب الله الإرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية. وقد رُصدت مؤخرًا محاولات لترميمها.



وتابع: في قرية رامية جنوب لبنان، نفذت قوات اللواء 300 نشاطًا مركّزًا لتدمير وسائل قتالية ومن بينها أسلحة، وبنادق من طراز كلاشنيكوف، ومخازن وذخيرة.



وقال: بالإضافة إلى ذلك، خلال الأسبوع المنصرم، هاجمت قوات الفرقة بالتعاون مع سلاح الجو خمسة أهداف إرهابية، وصفت ثلاثة مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية في عدة قرى مختلفة.



وختم: إن وجود هذه البنى التحتية الإرهابية يشكّل خرقًا للاتفاق بين ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على أراضي .

#فيديو قوات الفرقة 91 عملت خلال الأسبوع الماضي لإحباط محاولات إعادة بناء قدرات حزب الله وعثرت على وسائل قتالية، وهاجمت خمس أهداف إرهابية وصفت ثلاثة مخربين



— (@AvichayAdraee) November 16, 2025