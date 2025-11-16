بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله

#فيديو قوات الفرقة 91 عملت خلال الأسبوع الماضي لإحباط محاولات إعادة بناء قدرات حزب الله وعثرت على وسائل قتالية، وهاجمت خمس أهداف إرهابية وصفت ثلاثة مخربين
🔸تعمل قوات اللواء 228 واللواء 300 تحت قيادة الفرقة 91 على مهمة رصد وتدمير البنى التحتية الإرهابية التابعة لمنظمة حزب الله… pic.twitter.com/sVYs0g1Igu
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 16, 2025
#فيديو قوات الفرقة 91 عملت خلال الأسبوع الماضي لإحباط محاولات إعادة بناء قدرات حزب الله وعثرت على وسائل قتالية، وهاجمت خمس أهداف إرهابية وصفت ثلاثة مخربين
🔸تعمل قوات اللواء 228 واللواء 300 تحت قيادة الفرقة 91 على مهمة رصد وتدمير البنى التحتية الإرهابية التابعة لمنظمة حزب الله… pic.twitter.com/sVYs0g1Igu