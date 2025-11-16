Advertisement

لبنان

بالفيديو.. ادرعي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:44
كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة اكس: تعمل قوات اللواء 228 واللواء 300 تحت قيادة الفرقة 91 على مهمة رصد وتدمير البنى التحتية الإرهابية التابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية في جنوب لبنان.

وأضاف أدرعي: خلال عملية ليلية في قرية عيترون جنوب لبنان، دمّرت قوات اللواء 228 عدة مبانٍ استخدمها مخربو منظمة حزب الله الإرهابية لتنفيذ أعمال إرهابية. وقد رُصدت مؤخرًا محاولات لترميمها.

وتابع: في قرية رامية جنوب لبنان، نفذت قوات اللواء 300 نشاطًا مركّزًا لتدمير وسائل قتالية ومن بينها أسلحة، وبنادق من طراز كلاشنيكوف، ومخازن وذخيرة.

وقال: بالإضافة إلى ذلك، خلال الأسبوع المنصرم، هاجمت قوات الفرقة بالتعاون مع سلاح الجو خمسة أهداف إرهابية، وصفت ثلاثة مخربين من منظمة حزب الله الإرهابية في عدة قرى مختلفة.

وختم: إن وجود هذه البنى التحتية الإرهابية يشكّل خرقًا للاتفاق بين إسرائيل ولبنان حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على أراضي دولة إسرائيل.
 
فيديو
