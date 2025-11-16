Advertisement

لبنان

توصية إسرائيلية بالتصعيد في لبنان؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:43
A-
A+
Doc-P-1442969-638989232538626623.jpg
Doc-P-1442969-638989232538626623.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
خلصت توصية أمنية إسرائيلية، اليوم الأحد، إلى ضرورة خوض "حرب قصيرة" في لبنان، وفق ما نقلته القناة الإسرائيلية 13.
Advertisement
وتأتي هذه التوصية في ظل تصاعد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، حيث تزعم تل أبيب أنها تستهدف وتدمّر بنى تحتية تابعة لحزب الله.
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإسرائيلية تقبل توصية الجيش بوقف إدخال المساعدات إلى غزة لإشعار آخر
lebanon 24
16/11/2025 21:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف مياه تنورين وسلامة الغذاء: توصية بتوحيد المعايير خلال شهر
lebanon 24
16/11/2025 21:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
lebanon 24
16/11/2025 21:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: توصيات أمنية للمستوى السياسي بشن عملية لإضعاف حزب الله في لبنان
lebanon 24
16/11/2025 21:52:56 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الإسرائيلية

جنوب لبنان

الإسرائيلي

يوم الأحد

حزب الله

إسرائيل

تل أبيب

قناة ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:17 | 2025-11-16
14:00 | 2025-11-16
13:50 | 2025-11-16
13:44 | 2025-11-16
13:35 | 2025-11-16
13:06 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24