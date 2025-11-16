لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية

Advertisement

رعى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلاً بالمدير العام لويس ، حفل العشاء السنوي لجمعية "هالأرض إلنا" في فندق الحبتور، بحضور عدد من المسؤولين والسياسيين والدبلوماسيين وأعضاء الجمعيات والقطاع الزراعي، بينهم النائبان نزيه متى وسعيد أسمر، وسفيرة النروج هيلدي هارالستاد، ورئيس أنطوان الزغبي، ورئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، ومدير المشروع الأخضر ريمون خوري، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير.افتتحت الاحتفال عريفة الحفل ميرنا لطوف بالحديث عن مسيرة الجمعية منذ عامين، مسلطة الضوء على المشاريع الزراعية والتنموية، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات المحلية، والتربية الغذائية، والبيئة، مؤكدة أن الجمعية تلتزم بالشراكة مع كل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.وقدمت رئيسة الجمعية باسكال فارس القاصوف كلمة رحبت فيها بالحضور، مشيرة إلى أن الاجتماع السنوي ليس مجرد احتفال، بل فرصة لتجديد بمواصلة العمل على مشاريع التنمية الريفية والاقتصاد المحلي، وتحويل التحديات إلى إنجازات. وأكدت أن الجمعية توسعت من العمل الزراعي إلى رؤية شاملة تشمل الإنسان بكل احتياجاته، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء ودعم المجتمعات المحلية في مختلف المناطق .من جانبه، شكر الجمعية زياد بجاني الحضور وفريق وزارة الزراعة على الدعم المستمر، مؤكداً أهمية التعاون لإنجاح مشاريع التنمية الريفية واستمرار تنفيذ رؤية الجمعية.وفي الختام، نقل لوزارة الزراعة لويس لحود تحيات الوزير، وهنّأ الجمعية على عملها الدؤوب منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارة والجمعية، خصوصًا في تسجيل المزارعين، ودعا جميع الجمعيات إلى تبني مبادرات مماثلة لتعزيز التنمية الزراعية. كما شدد لحود على أهمية تحسين جودة المنتجات الزراعية وفتح أسواق جديدة لتصديرها.