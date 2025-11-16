Advertisement

لبنان

لويس لحود: التعاون مع الجمعيات أساسي لتعزيز التنمية الزراعية

Lebanon 24
16-11-2025 | 13:50
A-
A+
Doc-P-1442976-638989253998935739.png
Doc-P-1442976-638989253998935739.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رعى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ممثلاً بالمدير العام لويس لحود، حفل العشاء السنوي لجمعية "هالأرض إلنا" في فندق الحبتور، بحضور عدد من المسؤولين والسياسيين والدبلوماسيين وأعضاء الجمعيات والقطاع الزراعي، بينهم النائبان نزيه متى وسعيد أسمر، وسفيرة النروج هيلدي هارالستاد، ورئيس الصليب الأحمر أنطوان الزغبي، ورئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف، ومدير المشروع الأخضر ريمون خوري، وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير.
Advertisement

افتتحت الاحتفال عريفة الحفل ميرنا لطوف بالحديث عن مسيرة الجمعية منذ عامين، مسلطة الضوء على المشاريع الزراعية والتنموية، وتمكين المرأة، ودعم المجتمعات المحلية، والتربية الغذائية، والبيئة، مؤكدة أن الجمعية تلتزم بالشراكة مع كل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.

وقدمت رئيسة الجمعية باسكال فارس القاصوف كلمة رحبت فيها بالحضور، مشيرة إلى أن الاجتماع السنوي ليس مجرد احتفال، بل فرصة لتجديد العهد بمواصلة العمل على مشاريع التنمية الريفية والاقتصاد المحلي، وتحويل التحديات إلى إنجازات. وأكدت أن الجمعية توسعت من العمل الزراعي إلى رؤية شاملة تشمل الإنسان بكل احتياجاته، مع التركيز على تمكين الشباب والنساء ودعم المجتمعات المحلية في مختلف المناطق اللبنانية.

من جانبه، شكر نائب رئيس الجمعية زياد بجاني الحضور وفريق وزارة الزراعة على الدعم المستمر، مؤكداً أهمية التعاون لإنجاح مشاريع التنمية الريفية واستمرار تنفيذ رؤية الجمعية.

وفي الختام، نقل المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود تحيات الوزير، وهنّأ الجمعية على عملها الدؤوب منذ تأسيسها قبل خمس سنوات، مشيدًا بالتعاون القائم بين الوزارة والجمعية، خصوصًا في تسجيل المزارعين، ودعا جميع الجمعيات إلى تبني مبادرات مماثلة لتعزيز التنمية الزراعية. كما شدد لحود على أهمية تحسين جودة المنتجات الزراعية وفتح أسواق جديدة لتصديرها.
مواضيع ذات صلة
هاني وقّع مذكرة تفاهم مع جمعية "سفير لبناء الغد" لتعزيز الأمن الغذائي والتنمية الزراعية
lebanon 24
17/11/2025 01:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هاني: الشراكة مع كندا نموذج لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة
lebanon 24
17/11/2025 01:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مراد: التعاون بين البلديات والمغتربين أساس التنمية المستدامة
lebanon 24
17/11/2025 01:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: نسعى لتعزيز التعاون الإعلامي مع فنزويلا والانفتاح على الإعلام الدولي
lebanon 24
17/11/2025 01:16:36 Lebanon 24 Lebanon 24

الصليب الأحمر

المدير العام

رئيس الاتحاد

نائب رئيس

اللبنانية

دبلوماسي

التركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-11-16
16:18 | 2025-11-16
15:21 | 2025-11-16
15:02 | 2025-11-16
15:00 | 2025-11-16
14:17 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24