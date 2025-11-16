18
لبنان
غارة على بلدة المنصوري.. من هو المستهدف؟
Lebanon 24
16-11-2025
|
15:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهدف الطيران المسيّر الاسرائيلي مساء اليوم سيارة في بلدة
المنصوري
قضاء صور
جنوب لبنان
ما ادى الى استشهاد شخص، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
وأشارت المعلومات إلى استشهاد
مدير مدرسة
المنصوري الرسمية
الأستاذ محمد
شويخ، وهو قيادي في
حزب الله
