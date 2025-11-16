Advertisement

لبنان

غارة على بلدة المنصوري.. من هو المستهدف؟

Lebanon 24
16-11-2025 | 15:02
استهدف الطيران المسيّر الاسرائيلي مساء اليوم سيارة في بلدة المنصوري قضاء صور جنوب لبنان ما ادى الى استشهاد شخص، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات إلى استشهاد مدير مدرسة المنصوري الرسمية الأستاذ محمد شويخ، وهو قيادي في حزب الله
