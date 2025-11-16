Advertisement

لبنان

توغل اسرائيل في العديسة.. والجيش يتدخل

Lebanon 24
16-11-2025 | 15:21
توغلت قوة مشاة إسرائيلية بإتجاه بلدة عديسة من تلة العويضة، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الاولية الى ان دورية من الجيش توجهت الى المكان، حيث تبين انه لا يوجد تحرّك أو توغّل إسرائيلي
لبنان 24

إسرائيل

العديسة

لبنان

عويضة

دوري

