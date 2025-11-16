توغل اسرائيل في العديسة.. والجيش يتدخل

Advertisement

توغلت قوة مشاة إسرائيلية بإتجاه بلدة عديسة من تلة العويضة، وفق ما افادت مندوبة " ".وأشارت المعلومات الاولية الى ان دورية من الجيش توجهت الى المكان، حيث تبين انه لا يوجد تحرّك أو توغّل إسرائيلي