مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد

اين من العالم اليوم، واين هو تحديدا مما يرسم للشرق الاوسط؟ مواعيد مفصلية هذا الاسبوع، ستحدد معالم منطقتنا. البداية غدا من نيويورك حيث يصوت مجلس الامن على مشروع قرار اميركي مدعوم عربيا يرتبط بغزة، يقابله مشروع قرار روسي. اذا مر المشروع من دون اي فيتو روسي او صيني، سنكون امام تبنٍّ لخطة الرئيس دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة، ولكن الاهم من ذلك ان في مشروع القرار اشارة الى دولة فلسطينية محتملة مستقبلا.اسرائيل تعارض مشروع القرار، وبنيامين نتنياهو اكد اليوم انه لا يحتاج لدروس من احد، وفي موقفه هذا، تحد ليس فقط لواشنطن انما كذلك لاي فرصة لتوسعة اتفاقيات ابراهام لتطال السعودية، ومن بعدها سائر الدول العربية. التصويت غدا، يأتي قبل الثامن عشر من تشرين الثاني، موعد قمة ترامب مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.قمة اهميتها لن تتوقف عند الاتفاقيات التجارية الضخمة، بل ستكون مفصلية في العلاقة الاميركية السعودية، وفي السياسة الاميركية تجاه الشرق الاوسط، حيث تريد الرياض تثبيت موقعها المحوري على كل الاصعدة في المنطقة، من الاقتصاد والتكنولوجيا، الى الامن الى لعب دور الوساطة في اكثر من ملف، الى الامساك بمفتاح التطبيع مع اسرائيل.وسط هذه المواعيد المفصلية، يقف لبنان. ملفه يُتوقع ان يكون جزءا من محادثات واشنطن، وذلك بالتزامن مع معلومات تقول إن الامير يزيد بن فرحان في بيروت، وسط تكتم شديد حول محادثاته. فما الذي يفعله الامير يزيد بن فرحان؟ اذا قاطعنا التواريخ والمعطيات منذ ايلول حتى اليوم، لا بد ان نستذكر خطاب الشيخ نعيم قاسم الذي توجه الى المملكة بخطاب علني لفتح صفحة جديدة معها، وصورة السفير وليد البخاري مع الشيخ علي الخطيب وحديثهما عن اتفاق الطائف، واعلان المجلس الشيعي الاعلى ان الطائف هو المخرج الوحيد للحل الوطني والمدخل الى قيام الدولة. وتاليا، يصبح السؤال: هل تريد السعودية التي تعيد ترتيب دورِها القيادي على مستوى العالم العربي كلِه، ترتيب البيت اللبناني عبر الرهان على الدولة وحدِها، وهل سيفهم ، الذي اضعفته الحرب، ان طريق الخلاص عربي، لا ايراني؟اسئلة جوهرية، قلة قد تكون فكرت فيها اليوم، لان ملهاتِها كان اسمها انتخابات نقابة المحامين في لبنان، ومن الاحزاب التي ستنتصر فيها؟ انتصار وهمي في معارك مفصلية تخاض على مستوى المنطقة.الأسبوع الطالع هو اسبوعُ انتظارات بامتياز تقارِب ملفاتٍ تتراوح بين السياسة والدبلوماسية والاقتصاد والأمن. في أول أيام الاسبوع غدًا يباشر السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى مهامه الرسمية بتقديم أوراق اعتماده ثم القيام بجولة على المسؤولين وسط ترقب للمقاربات التي سيعتمدها ولاسيما انه تم تجيير مهمات توم براك إليه.وفي اليوم التالي.. الثلاثاء محطة اقتصادية - استثمارية في (مؤتمر بيروت واحد - الثقة المستعادة). صحيحٌ أن المؤتمر لن يصنع معجزات لكنه سيشكل عنصر استقطاب لحضورٍ عربي تبرز فيه المشاركة السعودية ترجـُمـَةً لانفتاح واسع على لبنان ما يعني مـَدَّهُ بجرعات ثقة وفتـْحَ الأبواب أمامه.وعلى المستوى السياسي الداخلي يفترض ان يتضح هذا الاسبوع المسارُ الذي سيسلكه الملف الانتخابي علمـًا بأن رئيس مجلس النواب كان قد أبلغ مجلس نقابة المحررين أمس بأنه لم يتسلم بعد أي مشروع من الحكومة. ومن المعلوم ان مهلة تسجيل المغتربين تنتهي الخميس المقبل.في الجنوب التطورات العدوانية تظل أمرًا مفتوحـًا وجديدها استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية قوة لليونيفيل قرب موقع أقامته إسرائيل داخل الأراضي حيث اُطلقت طلقات رشاشة على بعد خمسة أمتار من الجنود الزرق لكنهم تمكنوا من المغادرة بأمان بعد نصف ساعة. هذا الحادث وصفته قيادة اليونيفيل بأنه انتهاك خطير للقرار 1701 وناشدت حيش الاحتلال وقف أي أعمال عدوانية تستهدف قوات حفظ السلام.ولم توضح اليونيفيل المكان الذي وقع فيه الاعتداء لكن مصادر أمنية ذكرت ان النيران اُطلقت على القوة الدولية في منطقة سردة جنوب الخيام انطلاقـًا من الموقع المستحدث في تلة الحمامص.اعتداء اليوم يأتي بينما يواجه دبلوماسيـًا قضم العدو الإسرائيلي لمساحةَ أربعة آلاف متر مربع من الأراضي اللبنانية وضمـَّها بجدارٍ اسمنتي في يارون متجاوزًا الخط الأزرق. وإزاء هذا الاعتداء طلب رئيس الجمهورية جوزف عون من تكليف بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل لإقدامها على هذا القضم. وقد استحوذت الاعتداءات على لبنان والخروقات المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل العدو على جانب من المحادثات التي اجراها المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل في طهران مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني ورئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي.الاخطار تُحدِق بلبنان من الجنوب والشرق والداخل والسلطة تتفرج. هذا هو الواقع المرّ، الذي لا تنفع معه المسايرة ولا الكلمات المنمَّقة لإخفاء الحقيقة.من الجنوب، اسرائيل تواصل احتلالها وتتمادى في خرقها وصولاً الى بناء جدار إسمنتي ضمن الاراضي اللبناني، وحتى الاعتداء المباشر على اليونيفيل. أما سقف خطوات السلطة، فتصريحات بعضُها ناري، وشكوى يتيمة الى مجلس الامن الدولي، وكلام مجهول الافق عن تفاوض، في مقابل عجز واضح عن الايفاء بوعد تسلم السلاح من المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية.ومن الشرق، خطرُ سوري تاريخي، ارتفع منسوبُه منذ تسلم الحكم الجديد، وفي ضوء الكلام المكرر للموفد توم براك، حيناً عن بلاد الشام، واخيراً عن دور للسلطة الجديدة في القضاء على حزب الله، وهو ما دفع بكثيرين من المحللين العسكريين والسياسيين الى تسليط الضوء على تطورات محتملة في البقاع، الذي تعرض اليوم لهزة ارضية زادت قلقاً على القلق.اما من الداخل، فالخطر الاكبر الدجل الذي تمارسه الطبقة السياسية في غالبيتها العظمى على الناس: دجل سيادي، ودجل اصلاحي، ودجل انتخابي.الدجل السيادي، مزايدات على مدار الساعة حول السلاح، في مقابل انبطاح على اعتاب الدول، وزحف امام ابواب السفارات، وباعترافات وقحة مستدامة من اصحاب العلاقة.الدجل الاصلاحي، جوهره الوعود الكاذبة للمودعين، عبر تكرار معزوفة الحرص على اموالهم، من قبل الوزراء المعنيين، وبعض رؤساء اللجان النيابية ذات الصلة، فيما يدرك الجميع ان الاموال المذكورة لم تعد موجودة، وان السبيل الفعلي لإعادة تكوينها يوماً ما، اقرار قوانين اساسية بصيغها النهائية، لكن تلك القوانين تؤرق كثيرين من السياسيين، ما يؤدي الى الهرب من بتّها الى الامام، او الى صياغتها بشكل مرفوض من صندوق النقد الدولي، او غير قابل للتطبيق، سواء بسبب مراسيمها التطبيقية التعجيزية او من خلال ربطها بقوانين اخرى لم تقر.اما الدجل الانتخابي، فضحيتُه الاولى في هذه المرحلة، الانتشار اللبناني، الذي قد يخسر حقه بالاقتراع والترشيح، بسبب اعتبارات سياسية لفريق في الحكومة، واعتبارات انتخابية لفريق آخر في الحكومة نفسها.قواتُ اليونيفل العاملةُ في جنوبِ لبنانَ منذُ عقودٍ سبقت الدولةَ اللبنانيةَ المنكوبةَ سيادياً في اصدارِ بياناتِ الادانةِ للاعتداءاتِ الاسرائيلية ، امّا ما يُبنى من مواقفَ على البياناتِ الامميةِ فانه لم يُعوِّض الى الانَ نقصَ المناعةِ الوطنيةِ في جسمِ الدبلوماسيةِ اللبنانية.اليومَ، ارتفعَ صُراخُ اليونيفل من اعتداءِ قواتِ الاحتلالِ على جنودِها ومحاصرتِهم لثلاثينَ دقيقةً بنيرانِ الميركافا الاسرائيليةِ انطلاقاً من اراضٍ لبنانيةٍ محتلةٍ جنوبَ مدينةِ الخيام، بيانٌ يكفي للاستدلالِ على مستوى الاستهانةِ الصهيونيةِ بكلِّ الاعتباراتِ الدوليةِ الحاكمةِ لوجودِ اليونيفل في الجنوبِ ولمهامِها هناك ولدورِها في لجنةِ الميكانيزم المتورطةِ اميركياً بالانحيازِ المطلقِ للعدوِ الصهيوني .. وبعدَ كلِّ هذا، يَخرجُ من يتحدثُ عن ضماناتٍ خارجيةٍ تَكفَلُ أمنَ لبنانَ وأمانَهُ في حالِ سَلّمتِ المقاومةُ سلاحَها، فيما المقاومةُ واهلُها يتعرضونَ يومياً لحملاتِ ضغطٍ تَزيدُهم اصراراً على الاحتفاظِ بقوةِ الوطنِ وحمايةِ وجودِه وكلِّ مكوِّناتِه.. وحولَ الحصارِ الماليِّ والاقتصاديِّ المحمولِ على صفحاتِ التعاميمِ والقراراتِ والتصنيفاتِ الخبيثةِ التي تطال المواطنينَ اللبنانيين، يتعاملُ حزبُ الل مع كلِّ هذا على انه سلوكٌ عدوانيٌ لا ينفصلُ عن الاعتداءاتِ الصهيونيةِ المتواصلةِ المغطاةِ اميركياً، ويؤكدُ انَ ما فَشِلَ الاميركيُ والاسرائيليُ بتحقيقِه في الحربِ لن يُحقِقاهُ في بالضغط، مع التنبيهِ من انَ تداعياتِ الحصارِ المفتعلِ بقراراتِ مصرفِ لبنانَ انما تصيبُ البلدَ كلَه وتهددُ اقتصادَه وماليتَه المتخبطة ، ولذا فانَ الجميعَ معنيون بصدِّ هذه الانتهاكاتِ وليس التورطِ بها.في مشهدِ المنطقة، تَدخُلُ خطةُ ترامب لقطاعِ غزةَ في مرحلةِ اختبارٍ متقدمةٍ مع استمرار الخروقات الصهيونية وتحشيدِ دونالد ترامب دعماً عربياً واسلامياً لتشكيلِ ادارةٍ سياسيةٍ للقطاعِ وسْطَ شروطٍ صهيونيةٍ ضاغطةٍ واعتباراتٍ وجوديةٍ فلسطينيةٍ متمسكةٍ بالارضِ والهويةِ تُحمِّلُ الاحتلالَ كلَّ تداعياتِ حربِه وعدوانيتِه.خبران لبنانيان من طهران في يوم واحد. فالمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل يزور العاصمة الايرانية، وهي زيارة لافتة في توقيتها وأهدافها. في المعلومات فان زيارة حسن خليل تقررت بعد الكتاب الذي وجهه حزب الله الى الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام وانتقد فيه الاندفاعة نحو المفاوضات. وقد اثار الكتابُ المذكور امتعاضَ الرئيس بري شكلا ومضموناً. في الشكل استغرب الرئيس بري كيف تم وضعُه في نفس الخانة مع رئيس الحكومة، كما استغرب طريقة َ صياغة الكتاب والانتقادات الضمنية َ الواردة َ فيه. وعليه فانه قرّر ارسالَ حسن خليل الى العاصمة الايرانية لمعرفة حقيقة الموقف الايراني من المفاوضات، وليتأكد ما اذا كان موقفُ الحزب يتماهى تماماً وفي كل التفاصيل مع موقف المسؤولين الايرانيين ام لا. توازيا، شنت طهران، بواسطة صحيفة "طهران تايمز" التابعة للنظام، هجوما قاسيا وعنيفاً على الاجراءات النقدية الاخيرة لمصرف لبنان، معتبرة انه تخلى فعلياً عن سلطته لمصلحة واشنطن، وانه تطوّع لمراقبة اللبنانيين واذلالهم، كما اعتبرت ان كلَ صرّاف تحوّل بفضل تعاميم مصرف لبنان مكتبَ استخبارات. ووصل الامر بالصحيفة المذكورة الى القول إن لبنان واقعٌ تحت احتلال فعلي. فهل من وقاحة اكثر من هذه الوقاحة؟ وهل مطلوب ان يبقى لبنان تحت رحمة اقتصاد الكاش وتبييض الاموال حتى ترضى ايران، وحتى تتمكن من تحقيق مخطاطاتها الجهنيمة فيه؟ في الاثناء انشغل لبنان في عطلة نهاية الاسبوع بمعركة نقابة المحامين التي شهدت اقبالا كثيفاً من المحامين الراغبين في ممارسة حقهم الديمقراطي, ما انعكس على اجواء المعركة التي تميزت بحماسة لافتة. وقد انتهى اليومُ الانتخابي الطويل بفوز عماد مارتينوس المدعوم من القوات اللبنانية، بمنصب نقيب المحامين، وهو امر يرتقب ان تكون له تداعيات ايجابية نقايبا في المرحلة المقبلة.بيروت تنتخب نقابةَ محاميها في "خلطة" تحالفات جعلت الخصومَ حلفاء اللحظة الانتخابية والحلفاء أخصاماً في العمل النقابي ليتكفل الصوتُ الشيعي بترجيح كفةٍ على أخرى ويكون الصوتُ الدرزي "بيضة القبان" وعلى نسقِ انتخاباتِ بلديةِ بيروت جاءت صورةُ انتخاباتِ نقابة المحامين لترسِمَ المشهدَ المقبل فيما لو حصلت الانتخاباتُ النيابية في موعدها في السياسة فإن طبعَ المصلحة هو "الغلاّب" أما في الأمن "فقد "تطبّعت" يومياتُ اللبنانيين مع الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة والتي لم يسلم منها اليوم أصحابُ القبعات الزرق ففي اعتداءٍ هو ليس الأول على قوات حفظ السلام أطلقت دبابةُ "ميركافا" متمركزة في موقعٍ إسرائيليٍ مستحدث داخل الأراضي اللبنانية طلقاتٍ رشاشة أصابت جنوداً من اليونفيل كانوا يسيرون على الأقدام على بعد أمتارٍ قليلة من الموقع ما اضطرهم للاختباء اليونيفيل وفي بيانٍ لها أكدت أن هذا الحادث يُعدّ انتهاكًا خطيرًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701" وهو ما اعتبرته قيادةُ الجيش اللبناني معرقلاً لاستكمال انتشار الجيش في الجنوب وأكدت أنها تعمل بالتنسيق مع الدول الصديقة على وضع حدٍ للانتهاكات والخروقاتِ المتواصلة من جانب العدو الإسرائيلي التي تستلزم تحركًا فوريًّا كونها تمثل تصعيدًا خطيرًا وفي عذرٍ أقبح من ذنب أعلن جيش الاحتلال أنه بسبب سوء الأحوال الجوية اشتبه بهوياتِ المجموعة قبل أن يتبين في التحقيق أنهم جنودٌ من الأمم المتحدة والأمر قيد المعالجة من خلال قنوات الاتصال العسكرية الرسمية أما القنواتُ الدبلوماسية فسيسلكها غداً ميشال عيسى السفيرُ الأميركي الجديد صوب الخارجية اللبنانية حاملاً أوراقَ اعتمادِه قبل أن يتنقل بين قصري بعبدا وعين التينة وقبل مباشرةِ مَهامِه رسمياً زار اليوم مسقطَ رأسِه فاستقبلته بلدته "بسوس" الجبلية بأغنية "طلوا حبابنا طلوا" لكن العودة إلى الجذور لا تعني أنه سيكون الناطق بهموم بلدِه الأم وهو ما أبلغته مورغان أورتاغوس لشخصيات لبنانية التقتها في واشنطن من أن ميشال عيسى لن يكون قارب نجاة وهو سيكون الوجه الدبلوماسي لثوابت السياسة الأميركية وعلى تلك السياسة تتوقف كل الحلول من غزة إلى سوريا فلبنان فعلى جبهة القطاع يصوت مجلس الأمن الدولي غداً على مشروع قرارٍ أميركيٍ معدل بهدف تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية منه وفي سوريا تتقدم مسألةُ ترسيمِ الحدود البرية والبحرية بينها وبين لبنان الأولويات الأميركية والفرنسية مع انتقال مستشارة الرئيس الفرنسي إلى دمشق قادمةً من بيروت وقد أبدت استعدادَها لتزويد البلدين بالخرائط والمستندات الفرنسية لتثبيت الحدود بين الجانبين تعددت الجبهات والراعي الوحيد يجلس في البيت الأبيض ومتى أراد الوصولَ إلى النهاياتِ في سباقه مع وقفِ الحروبِ نحو السلام يكفي أن يضرب بيدِه على المكتب البيضاوي.. ونقطة على آخر السطر