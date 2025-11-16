17
o
بيروت
14
o
طرابلس
16
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
8
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
4
o
بشري
12
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رابطة مختاري زحلة: لتأهيل طريق ضهر البيدر بما يضمن السلامة العامة
Lebanon 24
16-11-2025
|
23:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
تقدمت رابطة مختاري
زحلة
وقضائها بأحرّ التعازي من عائلة الفقيدين اللذين خسرا حياتهما، الأب ونجله، إثر حادث على
طريق ضهر البيدر
، سائلة الله "أن يتغمّدهما بواسع رحمته وأن يجعل الحادث آخر المآسي على هذا الطريق".
Advertisement
وأشارت في بيان إلى أن "طريق
ضهر البيدر
، بصفته شريانًا حيويًّا يربط
البقاع
بسائر المناطق
اللبنانية
، بات يحصد أرواح المواطنين بشكل متكرّر بسبب غياب إجراءات السلامة المرورية، وتجاوزات الشاحنات والحمولات الزائدة، وتهالك البنية التحتية".
من هنا، دعت الرابطة نواب المنطقة وجميع المعنيين إلى التحرّك الفوري والضغط على الحكومة من أجل تأهيل هذا
الطريق الدولي
بشكل كامل بما يضمن السلامة العامة، تشديد الرقابة على الشاحنات ومراقبة الحمولات الزائدة وتطبيق القوانين بحزم، تعزيز حضور القوى الأمنية لمتابعة إجراءات السلامة المرورية ومنع المخالفات، ووضع خطة وطنية مستدامة للحدّ من الحوادث على هذا الخط الحيوي".
وشددت على أن "حماية أرواح الناس مسؤولية وطنية وأخلاقية، ونأمل أن يكون هذا النداء خطوة جادّة لمنع تكرار مثل هذه المآسي المؤلمة".
وهتم بيان الرابطة بالقول: "رحم الله الضحايا، وحفظ جميع المواطنين على طرقات
لبنان
".
مواضيع ذات صلة
زحمةُ سير خانقة على طريق ضهر البيدر باتجاه زحلة
Lebanon 24
زحمةُ سير خانقة على طريق ضهر البيدر باتجاه زحلة
17/11/2025 07:18:54
17/11/2025 07:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق ضهر البيدر مفرق فالوغا بالاتجاهين
Lebanon 24
التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق ضهر البيدر مفرق فالوغا بالاتجاهين
17/11/2025 07:18:54
17/11/2025 07:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
قطع طريق ضهر البيدر من قبل أصحاب الشاحنات
Lebanon 24
قطع طريق ضهر البيدر من قبل أصحاب الشاحنات
17/11/2025 07:18:54
17/11/2025 07:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
رابطة مختاري الضنية حدّدت موعد انتخاب هيئتها الإدارية
Lebanon 24
رابطة مختاري الضنية حدّدت موعد انتخاب هيئتها الإدارية
17/11/2025 07:18:54
17/11/2025 07:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق ضهر البيدر
الطريق الدولي
ضهر البيدر
اللبنانية
البقاع
لبنان
المعن
الفقي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان ينتظر الرد المزدوج وسط مطالبة أميركية بالتفاوض المباشر والموفد السعودي في بيروت
Lebanon 24
لبنان ينتظر الرد المزدوج وسط مطالبة أميركية بالتفاوض المباشر والموفد السعودي في بيروت
22:09 | 2025-11-16
16/11/2025 10:09:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف رسمية جنوبًا والجيش الإسرائيلي يطلق النار على "اليونيفيل"
Lebanon 24
مخاوف رسمية جنوبًا والجيش الإسرائيلي يطلق النار على "اليونيفيل"
22:11 | 2025-11-16
16/11/2025 10:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عريضة نيابية عن اقتراع المغتربين تسابق المهل الانتخابية
Lebanon 24
عريضة نيابية عن اقتراع المغتربين تسابق المهل الانتخابية
22:12 | 2025-11-16
16/11/2025 10:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد بري في طهران و"حزب الله" مستاء من "المركزي":نحن على عتبة مرحلة خطيرة
Lebanon 24
موفد بري في طهران و"حزب الله" مستاء من "المركزي":نحن على عتبة مرحلة خطيرة
22:21 | 2025-11-16
16/11/2025 10:21:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ألقى كلمة باللهجة اللبنانية... السفير الأميركي الجديد شارك بقداس في بسوس (فيديو)
Lebanon 24
ألقى كلمة باللهجة اللبنانية... السفير الأميركي الجديد شارك بقداس في بسوس (فيديو)
23:43 | 2025-11-16
16/11/2025 11:43:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
Lebanon 24
"تعاميم جديدة لمصرف لبنان".. ماذا ستشمل؟
01:45 | 2025-11-16
16/11/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشرع في خطر".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
"الشرع في خطر".. تقريرٌ إسرائيليّ يتحدث
01:15 | 2025-11-16
16/11/2025 01:15:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:09 | 2025-11-16
لبنان ينتظر الرد المزدوج وسط مطالبة أميركية بالتفاوض المباشر والموفد السعودي في بيروت
22:11 | 2025-11-16
مخاوف رسمية جنوبًا والجيش الإسرائيلي يطلق النار على "اليونيفيل"
22:12 | 2025-11-16
عريضة نيابية عن اقتراع المغتربين تسابق المهل الانتخابية
22:21 | 2025-11-16
موفد بري في طهران و"حزب الله" مستاء من "المركزي":نحن على عتبة مرحلة خطيرة
23:43 | 2025-11-16
ألقى كلمة باللهجة اللبنانية... السفير الأميركي الجديد شارك بقداس في بسوس (فيديو)
23:35 | 2025-11-16
عن نظام التهريب الذي يعيد حزب الله وإيران بناءه.. هذا ما كشفته "يديعوت أحرونوت"
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 07:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 07:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 07:18:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24