رابطة مختاري زحلة: لتأهيل طريق ضهر البيدر بما يضمن السلامة العامة

Advertisement

تقدمت رابطة مختاري وقضائها بأحرّ التعازي من عائلة الفقيدين اللذين خسرا حياتهما، الأب ونجله، إثر حادث على ، سائلة الله "أن يتغمّدهما بواسع رحمته وأن يجعل الحادث آخر المآسي على هذا الطريق".وأشارت في بيان إلى أن "طريق ، بصفته شريانًا حيويًّا يربط بسائر المناطق ، بات يحصد أرواح المواطنين بشكل متكرّر بسبب غياب إجراءات السلامة المرورية، وتجاوزات الشاحنات والحمولات الزائدة، وتهالك البنية التحتية".من هنا، دعت الرابطة نواب المنطقة وجميع المعنيين إلى التحرّك الفوري والضغط على الحكومة من أجل تأهيل هذا بشكل كامل بما يضمن السلامة العامة، تشديد الرقابة على الشاحنات ومراقبة الحمولات الزائدة وتطبيق القوانين بحزم، تعزيز حضور القوى الأمنية لمتابعة إجراءات السلامة المرورية ومنع المخالفات، ووضع خطة وطنية مستدامة للحدّ من الحوادث على هذا الخط الحيوي".وشددت على أن "حماية أرواح الناس مسؤولية وطنية وأخلاقية، ونأمل أن يكون هذا النداء خطوة جادّة لمنع تكرار مثل هذه المآسي المؤلمة".وهتم بيان الرابطة بالقول: "رحم الله الضحايا، وحفظ جميع المواطنين على طرقات ".