Advertisement

لبنان

لبنان وسيادته المنقوصة

Lebanon 24
16-11-2025 | 22:51
A-
A+
Doc-P-1443045-638989585805112029.jpeg
Doc-P-1443045-638989585805112029.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب سام منسى في" الشرق الاوسط":حاول رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، رسم ملامح سياسة جديدة تعيد تثبيت موقع الدولة في معادلة السيادة، وتفصل بين منطق الدولة ومنطق القوة.
Advertisement
في مقاربته الاقتصادية، ربط سلام بين الإصلاح والسيادة، مؤكداً أن أي خطة إنقاذ لن تنجح من دون استقرار سياسي وأمني. ومع ذلك، بدا واقع الوضع معقداً، حيث ظهرت الفجوة بين خطاب الحكومة وممارسات حزب الله في الاتجاه المعاكس. الحزب جدّد تمسكه بسلاحه وحق المقاومة، ورفض أي نقاش حول نزعه أو ربطه بوقف إطلاق النار، معتبرًا ذلك محاولة لانتزاع ورقة القوة الوحيدة التي تردع إسرائيل.
هذا التباين المتمادي يظهر جوهر الإشكالية: سيادة منقوصة بأبعادها العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تجعل الدولة عاجزة عن ترجمة خطابها إلى قدرة فعلية. في هذا المشهد، تبدو معركة استعادة السيادة في لبنان أعمق من مجرد استعادة قرار الحرب والسلم. الأزمة لم تعد محصورة بالسلاح الخارج عن الدولة، بل باتت متجذرة في منظومة تمسك بمفاصل الاقتصاد والإدارة والثقافة والولاء الاجتماعي. حاول سلام إعادة تعريف موقع رئاسة الحكومة بصفتها سلطة تفاوض لا تُدار، وطرح خطاباً سيادياً متماسكاً يرفض الاستتباع، لكنه لم يغامر بالمواجهة. التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في استعادة قرار الحرب والسلم فقط، بل في كيفية إعادة بناء الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة للشرعية والثقة والانتماء. لبنان لن ينهض من أزمته إلا حين تتحول السيادة من شعار سياسي إلى ممارسة مؤسساتية، ومن توازن قوى هش يحتمي بالتوافق إلى مشروع وطني يعيد للدولة وحدها حق القرار الوطني وتنفيذه. وإلا ستبقى السيادة شعاراً فوق مؤسسات مفرغة من معناها.
مواضيع ذات صلة
غوتيريش: وجود القوات الإسرائيلية شمال الخط الأزرق وغاراتها على لبنان انتهاك لسيادة لبنان وللقرار 1701
lebanon 24
17/11/2025 07:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
"اليونيفيل": الوجود الإسرائيلي وأعمال البناء في الأراضي اللبنانية تُشكل انتهاكًا للقرار 1701 ولسيادة لبنان
lebanon 24
17/11/2025 07:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي استقبل الوفد الاميركي واكد التزام لبنان الإصلاح والسيادة
lebanon 24
17/11/2025 07:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: كتاب "الحزب" يخيّر لبنان بين الوجود والتخلي عن السيادة
lebanon 24
17/11/2025 07:19:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة اللبنانية

القرار الوطني

نواف سلام

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

الفجوة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
22:09 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:11 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:12 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:21 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:09 | 2025-11-16
22:11 | 2025-11-16
22:12 | 2025-11-16
22:21 | 2025-11-16
23:43 | 2025-11-16
23:35 | 2025-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24