لبنان وسيادته المنقوصة

كتب سام منسى في" الشرق الاوسط":حاول رئيس ، في مقابلة تلفزيونية الأسبوع الماضي، رسم ملامح سياسة جديدة تعيد تثبيت موقع الدولة في معادلة السيادة، وتفصل بين منطق الدولة ومنطق القوة.في مقاربته الاقتصادية، ربط سلام بين الإصلاح والسيادة، مؤكداً أن أي خطة إنقاذ لن تنجح من دون استقرار سياسي وأمني. ومع ذلك، بدا واقع الوضع معقداً، حيث ظهرت بين خطاب الحكومة وممارسات في الاتجاه المعاكس. الحزب جدّد تمسكه بسلاحه وحق ، ورفض أي نقاش حول نزعه أو ربطه بوقف إطلاق النار، معتبرًا ذلك محاولة لانتزاع ورقة القوة الوحيدة التي تردع .هذا التباين المتمادي يظهر جوهر الإشكالية: سيادة منقوصة بأبعادها العسكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، تجعل الدولة عاجزة عن ترجمة خطابها إلى قدرة فعلية. في هذا المشهد، تبدو معركة استعادة السيادة في أعمق من مجرد استعادة قرار الحرب والسلم. الأزمة لم تعد محصورة بالسلاح الخارج عن الدولة، بل باتت متجذرة في منظومة تمسك بمفاصل الاقتصاد والإدارة والثقافة والولاء الاجتماعي. حاول سلام إعادة تعريف موقع رئاسة الحكومة بصفتها سلطة تفاوض لا تُدار، وطرح خطاباً سيادياً متماسكاً يرفض الاستتباع، لكنه لم يغامر بالمواجهة. التحدي الحقيقي اليوم لا يكمن في استعادة قرار الحرب والسلم فقط، بل في كيفية إعادة بناء الدولة بوصفها المرجعية الوحيدة للشرعية والثقة والانتماء. لبنان لن ينهض من أزمته إلا حين تتحول السيادة من شعار سياسي إلى ممارسة مؤسساتية، ومن توازن قوى هش يحتمي بالتوافق إلى مشروع وطني يعيد للدولة وحدها حق وتنفيذه. وإلا ستبقى السيادة شعاراً فوق مؤسسات مفرغة من معناها.