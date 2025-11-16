17
لبنان
عن نظام التهريب الذي يعيد حزب الله وإيران بناءه.. هذا ما كشفته "يديعوت أحرونوت"
Lebanon 24
16-11-2025
|
23:35
كشفت صحيفة
يديعوت أحرونوت
الإسرائيلية
أن "
إيران
وحزب الله يعيدان بناء نظام تهريب يمر عبر دول أخرى".
وأضافت الصحيفة أن "نظام التهريب الذي يعيد
حزب الله
وإيران بناءه يعتمد على طرق بحرية وعملات مشفرة وشبكات نقل أسلحة ومئات الملايين من الدولارات".
