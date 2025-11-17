Advertisement

لبنان

فيديو للحظة اغتيال محمد علي شويخ.. هذه وظيفته في "حزب الله"

Lebanon 24
17-11-2025 | 00:41
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي ادرعي أن الجيش الإسرائيلي اغتال محمد علي شويخ، أحد عناصر حزب الله
 
وزعم ادرعي أن شويخ كان ممثلًا محليًا لحزب الله في قرية المنصوري، وفي اطار مهامه كان مسؤولًا عن العلاقة بين الحزب وسكان القرية في مواضيع عسكرية واقتصادية. 
 
وأرفق أدرعي بيانه بفيديو للحظة الاغتيال. 
 
افيخاي ادرعي

جنوب لبنان

الإسرائيلي

إسرائيل

باسم ال

منصوري

