فيديو للحظة اغتيال محمد علي شويخ.. هذه وظيفته في "حزب الله"

أعلن المتحدث باسم الجيش أفيخاي أن الجيش الإسرائيلي اغتال محمد علي شويخ، أحد عناصر .

وزعم ادرعي أن شويخ كان ممثلًا محليًا لحزب الله في قرية ، وفي اطار مهامه كان مسؤولًا عن العلاقة بين الحزب وسكان القرية في مواضيع عسكرية واقتصادية.

وأرفق أدرعي بيانه بفيديو للحظة الاغتيال.