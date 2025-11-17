فيديو للحظة اغتيال محمد علي شويخ.. هذه وظيفته في "حزب الله"

#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي عمل ممثلًا محليًا للتنظيم في المنصوري بجنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع امس في منطقة #المنصوري بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله.
🔸لقد عمل المدعو شويخ ممثلًا محليًا لحزب الله في قرية… pic.twitter.com/ue2mHBJuqh
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 17, 2025
#عاجل 🔸جيش الدفاع قضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي عمل ممثلًا محليًا للتنظيم في المنصوري بجنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع امس في منطقة #المنصوري بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي المدعو محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله.
🔸لقد عمل المدعو شويخ ممثلًا محليًا لحزب الله في قرية… pic.twitter.com/ue2mHBJuqh