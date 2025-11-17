قراءة بالارقام لنتائج انتخابات نقابة المحامين

Advertisement

قال مصدر سياسي متابع لنتائج انتخابات نقابة المحامين في " إن " الشيعي" لم يتأثر أبداً بدعم " " للمرشح عماد مرتينوس، وفصلوا علاقتهم الجيدة والتاريخية مع مرتينوس عن دعم القوات له، فأعطوه 90 في المئة من أصوات "الثنائي"، مما جعله يحصل على حوالي 3000 صوت، في مقابل حوالى1600 صوت لحليفه على اللائحة ذاتها، مرشح "القوات " المحامي إيلي حشاش.وقال المصدر "إن فارق الأصوات هذا بين الحليفين، اللذين ينتميان إلى الماكينة نفسها، أتى من 90 في المئة من أصوات "الثنائي"، و70 في المئة من أصوات " "، ومعظم أصوات البالغة نحو 100صوت تقريباً".في المقابل، تقول مصادر" القوات اللبنانية": بدا منذ الصباح وكأن المعركة معركة إسقاط مرتينوس المدعوم قواتيًا بأي ثمن، بدليل أن تكتل المنافسين جاء خارج أي منطق سياسي، حيث وقف " " وحركة "أمل" إلى جانب حزب "الكتائب" مع الحزب "القومي" و" ".اضافت: نسج مرتينوس شبكة تواصل واسعة، قبل أن يرسو خياره النهائي على التحالف مع "القوّات اللبنانية" انطلاقًا من قناعة مشتركة بضرورة إعادة النقابة إلى نهج سيادي - مهني بعيد عن المحاور السياسية التي طغت على السابق. وانضم إلى هذا الخط حزب "الوطنيين الأحرار" وعدد من المستقلين".