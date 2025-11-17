Advertisement

لبنان

قراءة بالارقام لنتائج انتخابات نقابة المحامين

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
17-11-2025 | 01:15


قال مصدر سياسي متابع لنتائج انتخابات نقابة المحامين في بيروت" إن "الثنائي الشيعي" لم يتأثر أبداً بدعم "القوات اللبنانية" للمرشح عماد مرتينوس، وفصلوا علاقتهم الجيدة والتاريخية مع مرتينوس عن دعم القوات له، فأعطوه 90 في المئة من أصوات "الثنائي"، مما جعله يحصل على حوالي 3000 صوت، في مقابل حوالى1600 صوت لحليفه على اللائحة ذاتها، مرشح "القوات اللبنانية" المحامي إيلي حشاش.
وقال المصدر "إن فارق الأصوات هذا بين الحليفين، اللذين ينتميان إلى الماكينة الانتخابية نفسها، أتى من 90 في المئة من أصوات "الثنائي"، و70  في المئة من أصوات "تيار المستقبل"، ومعظم أصوات الحزب التقدمي الاشتراكي البالغة نحو 100صوت تقريباً".
في المقابل، تقول مصادر" القوات اللبنانية": بدا منذ الصباح وكأن المعركة معركة إسقاط مرتينوس المدعوم قواتيًا بأي ثمن، بدليل أن تكتل المنافسين جاء خارج أي منطق سياسي، حيث وقف "حزب الله" وحركة "أمل" إلى جانب حزب "الكتائب" مع الحزب "القومي" و"التيار الوطني الحر". 
اضافت: نسج مرتينوس شبكة تواصل واسعة، قبل أن يرسو خياره النهائي على التحالف مع "القوّات اللبنانية" انطلاقًا من قناعة مشتركة بضرورة إعادة النقابة إلى نهج سيادي - مهني بعيد عن المحاور السياسية التي طغت على العهد السابق. وانضم إلى هذا الخط حزب "الوطنيين الأحرار" وعدد من المستقلين".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

