تحذير فرنسي: نهاية العام حاسمة

نقلت مصادر مقرّبة عن أحد نواب أنّ اللقاء الذي جمعه بمستشارة تخلّلته رسالة واضحة مفادها أنّ لم ينجز أيّاً من الإصلاحات المطلوبة حتى اللحظة.وبحسب المصادر، شدّدت المستشارة على أنّ المهلة الفاصلة تمتدّ حتى نهاية عام 2025، مشيرةً إلى أنّ عدم التقدّم في المسارات الدولية المفروضة قد يدفع وتل أبيب إلى فرض الوقائع بالقوّة.