Advertisement

لبنان

تحذير فرنسي: نهاية العام حاسمة

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-11-2025 | 01:30
A-
A+
Doc-P-1443078-638989645150682318.jpg
Doc-P-1443078-638989645150682318.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت مصادر مقرّبة عن أحد نواب طرابلس أنّ اللقاء الذي جمعه بمستشارة الرئيس الفرنسي تخلّلته رسالة واضحة مفادها أنّ لبنان لم ينجز أيّاً من الإصلاحات المطلوبة حتى اللحظة. 
Advertisement
وبحسب المصادر، شدّدت المستشارة على أنّ المهلة الفاصلة تمتدّ حتى نهاية عام 2025، مشيرةً إلى أنّ عدم التقدّم في المسارات الدولية المفروضة قد يدفع واشنطن وتل أبيب إلى فرض الوقائع بالقوّة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تُحذير فرنسي من انهيار الهدنة في الجنوب
lebanon 24
17/11/2025 09:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توقعات روسية بارتفاع قياسي في سعر البيتكوين قبل نهاية العام
lebanon 24
17/11/2025 09:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تم ابعاد دي بروين عن نابولي حتى نهاية العام؟
lebanon 24
17/11/2025 09:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24
أ ف ب: الاتحاد الأوروبي يصدق على وقف استيراد الغاز الروسي بالكامل بحلول نهاية العام 2027
lebanon 24
17/11/2025 09:54:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

الرئيس الفرنسي

تل أبيب

واشنطن

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:39 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2025-11-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:39 | 2025-11-17
02:37 | 2025-11-17
02:30 | 2025-11-17
02:29 | 2025-11-17
02:25 | 2025-11-17
02:15 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24