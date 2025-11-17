Advertisement

لبنان

مقاطعة كاملة في حفل عشاء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
17-11-2025 | 02:15
A-
A+
Doc-P-1443081-638989652901240182.jpg
Doc-P-1443081-638989652901240182.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لوحِظ خلال حفل عشاء أُقيم في طرابلس ونظّمته إحدى الجمعيات اللبنانية البارزة، أنّ الطاولات خلت بالكامل من أي مشروبات تعود للشركات المدرجة على لوائح المقاطعة
Advertisement
هذا التفصيل كان لافتاً للحاضرين، باعتباره تأكيداً عملياً على التزام الجمعية بخياراتها وموقفها السياسي دعماً لفلسطين.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في حفل عشاء هيئة المحامين: قد نكون كتيار خارج السلطة ولكننا لسنا خارج مسؤولياتنا الوطنية
lebanon 24
17/11/2025 12:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي خلال عشاء تكريمي في أستراليا: للتعاون مع الاغتراب اللبناني
lebanon 24
17/11/2025 12:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
عشاء حزبي من دون حضور اغترابي وازن
lebanon 24
17/11/2025 12:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات مقاطعة لينينغراد: إعلان حالة التأهب الجوي في المقاطعة نتيجة هجمات بمسيرات أوكرانية
lebanon 24
17/11/2025 12:17:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

اللبنانية

المقاطعة

طرابلس

فلسطين

التزام

كيداً

ارزة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-17
05:00 | 2025-11-17
04:58 | 2025-11-17
04:51 | 2025-11-17
04:49 | 2025-11-17
04:48 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24