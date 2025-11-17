مقاطعة كاملة في حفل عشاء

Advertisement

لوحِظ خلال حفل عشاء أُقيم في ونظّمته إحدى الجمعيات البارزة، أنّ الطاولات خلت بالكامل من أي مشروبات تعود للشركات المدرجة على لوائح .هذا التفصيل كان لافتاً للحاضرين، باعتباره تأكيداً عملياً على الجمعية بخياراتها وموقفها السياسي دعماً لفلسطين.