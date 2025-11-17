23
لبنان
أنهى حياة أحد الأشخاص وفرّ هاربًا إلى سوريا.. وشعبة المعلومات توقفه
Lebanon 24
17-11-2025
|
02:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 26-07-2024، وقع إشكال في بلدة العزونية / قضاء عاليه بين كل من
ك. م. (مواليد 1981، لبناني)
ع. ك. (مواليد 1981، لبناني)
أقدم على إثره الأول على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الثاني، فأصابه بطلقة نارية في صدره نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه. بعد الحادث، فرّ القاتل إلى جهة مجهولة
باشرت القطعات المختصة في
قوى الأمن الداخلي
على الفور إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في مسرح الجريمة ومحيطه لتحديد مكان تواجد القاتل وتوقيفه
أظهرت التحريات التي اجرتها
شعبة المعلومات
أن القاتل فرّ إلى الأراضي
السورية
بعد ارتكاب الجريمة، لكن متابعة مستمرة كشفت عن تردده إلى منزله في بلدة العزونية عدة مرات خلال العام الحالي
بتاريخ 20-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة لمنزل القاتل في محلة العزونية، وتم توقيفه في داخله
أُجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة
القضاء
المختص
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
