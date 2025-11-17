أنهى حياة أحد الأشخاص وفرّ هاربًا إلى سوريا.. وشعبة المعلومات توقفه

Advertisement

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وبتاريخ 26-07-2024، وقع إشكال في بلدة العزونية / قضاء عاليه بين كل منك. م. (مواليد 1981، لبناني)ع. ك. (مواليد 1981، لبناني)أقدم على إثره الأول على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه الثاني، فأصابه بطلقة نارية في صدره نقل على أثرها إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه. بعد الحادث، فرّ القاتل إلى جهة مجهولةباشرت القطعات المختصة في على الفور إجراءاتها الميدانية والاستعلامية في مسرح الجريمة ومحيطه لتحديد مكان تواجد القاتل وتوقيفهأظهرت التحريات التي اجرتها أن القاتل فرّ إلى الأراضي بعد ارتكاب الجريمة، لكن متابعة مستمرة كشفت عن تردده إلى منزله في بلدة العزونية عدة مرات خلال العام الحاليبتاريخ 20-10-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفّذت إحدى دوريات الشعبة عملية مداهمة لمنزل القاتل في محلة العزونية، وتم توقيفه في داخلهأُجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة المختص