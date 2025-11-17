كرامي: لنبقَ متضامنين على نهضة وطننا التربوية في وجه العدوان

Advertisement

عبرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في بيان، عن حزنها وأسفها "لاستشهاد الرسمية نتيجة استهداف سيارته بمقذوف من مسيّرة إسرائيلية"، و"استصرخت الضمير العالمي والدول المؤثرة، من أجل تحييد المدارس والمعلمين والمتعلمين".وتقدمت "بالتعازي القلبية من أسرة الشهيد ومدرسته وزملائه وتلامذته، راجية من الله ان يتغمده بواسع رحمته، ويمنح عائلته نعمة الصبر".ودعت "المسؤولين عن المدارس إلى الاصرار على الصمود و العمل الدؤوب والى ان نبقى جميعاً متضامنين في تصميمنا على نهضة وطننا التربوية في وجه هذا العدوان الذي لا يرحم".