كرامي: لنبقَ متضامنين على نهضة وطننا التربوية في وجه العدوان
Lebanon 24
17-11-2025
|
02:37
عبرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، في بيان، عن حزنها وأسفها "لاستشهاد
مدير مدرسة
المنصوري
الرسمية
محمد شويخ
نتيجة استهداف سيارته بمقذوف من مسيّرة إسرائيلية"، و"استصرخت الضمير العالمي والدول المؤثرة، من أجل تحييد المدارس والمعلمين والمتعلمين".
وتقدمت "بالتعازي القلبية من أسرة الشهيد ومدرسته وزملائه وتلامذته، راجية من الله
عز وجل
ان يتغمده بواسع رحمته، ويمنح عائلته نعمة الصبر".
ودعت "المسؤولين عن المدارس إلى الاصرار على الصمود و العمل
التربوي
الدؤوب والى ان نبقى جميعاً متضامنين في تصميمنا على نهضة وطننا التربوية في وجه هذا العدوان الذي لا يرحم".
