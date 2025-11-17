انتخاب 6 اعضاء منتهية ولايتهم في مجلس نقابة مصممي الغرافيك

Advertisement

عقدت نقابة مصممي الغرافيك في جمعيتها العمومية في انتخابات تكميلية لانتخاب ٦ اعضاء في بدلاً من الاعضاء المنتهية ولايتهم. حيث فاز بالتزكية كل من: بشير نصر. فاطمة . زياد القسيس. ماغي متى، رلى الدلال، بعد انسحاب احد الاعضاء المرشحين لتأمين التزكية المطلوبة.على الأثر عقد مجلس النقابة اجتماعاً لتوزيع المراكز برئاسة اكبر الاعضاء سناً النقيب السابق ارنست بعقليني، فاز على اثرها النقيب باتريك ناكوزي برئاسة النقابة، وتوزعت المراكز على الاعضاء كالتالي: الدين نائباً للرئيس، ارنست بعقليني اميناً للسر العام، فادي خطار اميناً للمالية، زياد القسيس اميناً للاعلام، رلى عيتاني امينة العلاقات الخارجية، ماغي متى امينة العلاقات العامة، نوال كريم مسؤولة التواصل الاجتماعي، فاطمة فرحات منسقة شؤون الجامعات، بشير نصر مدير الانتاج، هشام الناطور أمين الشباب والرياضة، هبة الدلال مديرة التصاميم الفنية. تستكمل تعيينات المستشارين ومندوبي المناطق في جلسة لاحقة.