لبنان
تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف
ترجمة "لبنان 24"
|
Lebanon 24
17-11-2025
|
02:53
نشرت صحيفة "معاريف"
الإسرائيلية
تقريراً جديداً قالت فيه إن الجيش
الإسرائيلي
يُدرك أنَّ جولة أخرى من القتال مع "
حزب الله
" هي مُجرّد مسألة وقت و"متى"، مشيراً إلى أن "حقيقة مواصلة حزب الله تسليح نفسه تتطلب من
إسرائيل
اتخاذا خطوة ستلزمها بالتحرك بقوة ضد التنظيم في
المستقبل
القريب".
التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24"
يقولُ إن "الجيش الإسرائيلي يشعرُ بالقلق إزاء عجز
الجيش اللبناني
عن تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في
لبنان
ونزع سلاح حزب الله"، وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، أدرك الجيش الإسرائيلي الخطوات التي يتخذها حزب الله لإعادة تأهيل نفسه، فهو يعيد بناء قوته من خلال تجنيد مكثف للعناصر، ويحاول تكديس الأسلحة، بل بنى خط دفاعه الجديد شمال الليطاني، وهو جيش وليس تشكيلاً قتالياً، بالإضافة إلى منظومات صاروخية ومدفعية".
وأكمل: "يُدرك الجيش الإسرائيلي محاولات حزب الله، برعاية إيرانية، لبناء قدرات نيرانية دقيقة وبعيدة المدى، كما يُدرك الآن أن السؤال هو متى سيتم شن الهجوم على حزب الله".
ووفقاً لـ"معاريف"، فقد صرَّح مصدر عسكري أن إسرائيل اتخذت قراراً بعدم السماح لحزب الله أو أي تنظيم في المنطقة بتنمية قوة عسكرية قد تُشكل تهديداً لإسرائيل أو أجزاء منها، وأضاف: "لن نعود إلى أيام آب 2023 عندما أقام حزب الله خيمتين عند الحدود في منطقة مزارع شبعا، فيما لن يتصرف الجيش الإسرائيلي بدافع الخوف".
وبحسب المصدر العسكري، فإن "عدم قيام الجيش اللبناني بتنفيذ التزاماته واستمرار حزب الله في التسلح يفرض على إسرائيل اتخاذ خطوة تتطلب منها التحرك بقوة ضد المنظمة".
وذكر التقرير أن "الجيش الإسرائيليّ يربط ما يحدث في لبنان بمحاولات إعادة الإعمار التي تقوم بها
إيران
بعد الحرب التي نشبت مع الأخيرة في حزيران الماضي واستمرّت لـ12 يوماً"، وأضاف: "الصورة
في إسرائيل
يقولُ إنه إذا طُلب من
تل أبيب
أن تتحرك مرة أخرى في
طهران
ضد البنية التحتية للمنظومة الصاروخية
الإيرانية
، فسوف يُطلب منها أيضاً التعامل مع التهديد من
الشمال
، من لبنان، مع الفهم بأن إيران خلقت هذه المرة آلية يمكنها من خلالها استخدام القوة النارية لحزب الله ضد إسرائيل في مثل هذه الجولة من الصراع".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
لبنان
خاص
صحافة أجنبية
الجيش اللبناني
الإسرائيلية
الإسرائيلي
في إسرائيل
الإيرانية
المستقبل
الإيراني
ترجمة "لبنان 24"
