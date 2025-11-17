تل أبيب اتخذت قرارها بشأن "حزب الله".. صحيفة اسرائيلية تكشف

نشرت صحيفة "معاريف" تقريراً جديداً قالت فيه إن الجيش يُدرك أنَّ جولة أخرى من القتال مع " " هي مُجرّد مسألة وقت و"متى"، مشيراً إلى أن "حقيقة مواصلة حزب الله تسليح نفسه تتطلب من اتخاذا خطوة ستلزمها بالتحرك بقوة ضد التنظيم في القريب".

Advertisement



التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقولُ إن "الجيش الإسرائيلي يشعرُ بالقلق إزاء عجز عن تنفيذ التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار في ونزع سلاح حزب الله"، وأضاف: "في الأسابيع الأخيرة، أدرك الجيش الإسرائيلي الخطوات التي يتخذها حزب الله لإعادة تأهيل نفسه، فهو يعيد بناء قوته من خلال تجنيد مكثف للعناصر، ويحاول تكديس الأسلحة، بل بنى خط دفاعه الجديد شمال الليطاني، وهو جيش وليس تشكيلاً قتالياً، بالإضافة إلى منظومات صاروخية ومدفعية".





وأكمل: "يُدرك الجيش الإسرائيلي محاولات حزب الله، برعاية إيرانية، لبناء قدرات نيرانية دقيقة وبعيدة المدى، كما يُدرك الآن أن السؤال هو متى سيتم شن الهجوم على حزب الله".





ووفقاً لـ"معاريف"، فقد صرَّح مصدر عسكري أن إسرائيل اتخذت قراراً بعدم السماح لحزب الله أو أي تنظيم في المنطقة بتنمية قوة عسكرية قد تُشكل تهديداً لإسرائيل أو أجزاء منها، وأضاف: "لن نعود إلى أيام آب 2023 عندما أقام حزب الله خيمتين عند الحدود في منطقة مزارع شبعا، فيما لن يتصرف الجيش الإسرائيلي بدافع الخوف".





وبحسب المصدر العسكري، فإن "عدم قيام الجيش اللبناني بتنفيذ التزاماته واستمرار حزب الله في التسلح يفرض على إسرائيل اتخاذ خطوة تتطلب منها التحرك بقوة ضد المنظمة".