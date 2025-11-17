Advertisement

لبنان

بعد الاعتداء الاسرائيلي على اليونيفيل أمس.. هذا ما أعلنته المتحدثة باسم القوة الدولية

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:04
أعلنت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديل، أن الهجمات الإسرائيلية التي تتعرض لها القوات الدولية تثير قلقًا كبيرًا، مشددة في الوقت نفسه، على أن قوات حفظ السلام ملزمة بأداء واجبها، وستواصل ذلك بالموارد المتاحة، تماماً كما فعلت في العام الماضي عندما واجهت عدة هجمات لكنها رفضت المغادرة، وظلت ملتزمة بمهمتها.
وأشارت أرديل إلى أن عمل القوات الدولية يبقى محفوفًا بالمخاطر، مؤكدة أن اليونيفيل تطبق تدابير أمنية صارمة للحفاظ على سلامة أفرادها قدر الإمكان، وموضحة أن مسؤولية حماية قوات حفظ السلام تقع في نهاية المطاف على عاتق الأطراف المعنية بالقرار 1701.

كما لفتت إلى حادثة أمس الأحد، عندما سقطت قذائف على مسافة لا تتجاوز خمسة أمتار من قوة تابعة لليونيفيل كانت تقوم بدورية راجلة، وقالت إنه يجب تذكير الجيش الإسرائيلي بالتزاماته في ما يتعلق بحماية أفراد البعثة.

وأوضحت أن تقليص عمل القوات مرتبط أساساً بالأزمة المالية التي تؤثر على الأمم المتحدة ككل، مضيفة أن ذلك لن ينعكس على التزام البعثة بالقرار 1701 ولا على التدابير الأمنية الصارمة التي تتخذها لحماية عناصرها.

كما ذكرت أن ما يجري لن يغير في طبيعة عمل اليونيفيل التي ستواصل تنفيذ مهامها الأساسية، مع التركيز على مراقبة الخط الأزرق، والإبلاغ عن انتهاكات القرار 1701، ودعم الجيش اللبناني.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24