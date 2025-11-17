Advertisement

لبنان

الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي – الحازمية

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1443132-638989716961334432.jpg
Doc-P-1443132-638989716961334432.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، أنها "نفذت تدخّلًا فوريًا على جادة إلياس الهراويالحازمية، وتحديدًا قبل مجمّع "سيتي سنتر – كارفور"، لمعالجة فجوة ظهرت في الوصلة المعدنية على الجسر، لما تشكّله من أثر مباشر على سلامة العبور على هذا الممر الحيوي".
Advertisement

وأشارت الى أن "أعمال الصيانة انطلقت بشكل سريع ومنسق، حيث شملت إعادة التزفيت وتسوية الطبقة الإسفلتية وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن إعادة حركة السير إلى طبيعتها وتأمين انسياب المرور والحدّ من أي ارتدادات مرورية على هذا الخط الرئيس. وقد أُنجز هذا التدخّل كحلّ مرحلي ريثما تُستكمل أعمال الصيانة الشاملة لفواصل التمدّد والانكماش في الوقت المحدّد".

وأكدت أنّ "فرقها الفنية في جهوزية تامة وتواصل تنفيذ برنامج الصيانة الدورية على مختلف الجسور والمحاور الأساسية، حرصًا على تعزيز مستويات السلامة المرورية، والحدّ من أي مخاطر قد تنشأ خلال موسم الشتاء".

وشدّدت على "استمرارها في متابعة أوضاع البنى التحتية بشكل متواصل واتخاذ التدابير اللازمة فورًا أينما تدعو الحاجة".
مواضيع ذات صلة
الأشغال أنجزت استبدال فواصل التمدّد على جادة الياس الهراوي – الحازمية
lebanon 24
17/11/2025 12:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اشغال صيانة للطريق على اوتوستراد الضبيه المسلك الشرقي حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
lebanon 24
17/11/2025 12:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان ٢٤": زحمة سير خانقة جرّاء اشغال واعمال صيانة على اتوستراد البربارة باتجاه طرابلس
lebanon 24
17/11/2025 12:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان ٢٤": زحمة سير جرّاء اشغال واعمال صيانة قبل نفق نهر الكلب باتجاه طرابلس
lebanon 24
17/11/2025 12:18:24 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

إلياس الهراوي

الهراوي

الشام

الجسر

هراوي

ساسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-11-17
05:00 | 2025-11-17
04:58 | 2025-11-17
04:51 | 2025-11-17
04:49 | 2025-11-17
04:48 | 2025-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24