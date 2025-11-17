23
o
بيروت
21
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
21
o
صيدا
25
o
جونية
20
o
النبطية
19
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي – الحازمية
Lebanon 24
17-11-2025
|
03:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الأشغال العامة والنقل
في بيان، أنها "نفذت تدخّلًا فوريًا على جادة
إلياس الهراوي
–
الحازمية
، وتحديدًا قبل مجمّع "سيتي سنتر – كارفور"، لمعالجة فجوة ظهرت في الوصلة المعدنية على
الجسر
، لما تشكّله من أثر مباشر على سلامة العبور على هذا الممر الحيوي".
Advertisement
وأشارت الى أن "أعمال الصيانة انطلقت بشكل سريع ومنسق، حيث شملت إعادة التزفيت وتسوية الطبقة الإسفلتية وفق أعلى المعايير الفنية، بما يضمن إعادة حركة السير إلى طبيعتها وتأمين انسياب المرور والحدّ من أي ارتدادات مرورية على هذا الخط الرئيس. وقد أُنجز هذا التدخّل كحلّ مرحلي ريثما تُستكمل أعمال الصيانة الشاملة لفواصل التمدّد والانكماش في الوقت المحدّد".
وأكدت أنّ "فرقها الفنية في جهوزية تامة وتواصل تنفيذ برنامج الصيانة الدورية على مختلف الجسور والمحاور الأساسية، حرصًا على تعزيز مستويات السلامة المرورية، والحدّ من أي مخاطر قد تنشأ خلال موسم الشتاء".
وشدّدت على "استمرارها في متابعة أوضاع البنى التحتية بشكل متواصل واتخاذ التدابير اللازمة فورًا أينما تدعو الحاجة".
مواضيع ذات صلة
الأشغال أنجزت استبدال فواصل التمدّد على جادة الياس الهراوي – الحازمية
Lebanon 24
الأشغال أنجزت استبدال فواصل التمدّد على جادة الياس الهراوي – الحازمية
17/11/2025 12:18:24
17/11/2025 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
اشغال صيانة للطريق على اوتوستراد الضبيه المسلك الشرقي حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
Lebanon 24
اشغال صيانة للطريق على اوتوستراد الضبيه المسلك الشرقي حركة المرور كثيفة في المحلة (التحكم المروري)
17/11/2025 12:18:24
17/11/2025 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان ٢٤": زحمة سير خانقة جرّاء اشغال واعمال صيانة على اتوستراد البربارة باتجاه طرابلس
Lebanon 24
"لبنان ٢٤": زحمة سير خانقة جرّاء اشغال واعمال صيانة على اتوستراد البربارة باتجاه طرابلس
17/11/2025 12:18:24
17/11/2025 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان ٢٤": زحمة سير جرّاء اشغال واعمال صيانة قبل نفق نهر الكلب باتجاه طرابلس
Lebanon 24
"لبنان ٢٤": زحمة سير جرّاء اشغال واعمال صيانة قبل نفق نهر الكلب باتجاه طرابلس
17/11/2025 12:18:24
17/11/2025 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الأشغال العامة والنقل
إلياس الهراوي
الهراوي
الشام
الجسر
هراوي
ساسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
رئيس "الكتائب" أنهى زيارته لمونتريال: الأمل كبير بمستقبل لبنان
Lebanon 24
رئيس "الكتائب" أنهى زيارته لمونتريال: الأمل كبير بمستقبل لبنان
05:00 | 2025-11-17
17/11/2025 05:00:35
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا "يُهندس" جنبلاط الانتخابات.. "المساندة حريريّة"؟
Lebanon 24
هكذا "يُهندس" جنبلاط الانتخابات.. "المساندة حريريّة"؟
05:00 | 2025-11-17
17/11/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرابطة المارونية تهنىء نقيبي المحامين في بيروت والشمال
Lebanon 24
الرابطة المارونية تهنىء نقيبي المحامين في بيروت والشمال
04:58 | 2025-11-17
17/11/2025 04:58:23
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: لن نستكين أو نستسلم
Lebanon 24
عبد المسيح: لن نستكين أو نستسلم
04:51 | 2025-11-17
17/11/2025 04:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الشيخ قبلان التقى وفد حركة "حماة الديار"
Lebanon 24
الشيخ قبلان التقى وفد حركة "حماة الديار"
04:49 | 2025-11-17
17/11/2025 04:49:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
Lebanon 24
بعد الهزة الارضية التي ضربت لبنان.. هذا ما أعلنه مركز بحنس
11:12 | 2025-11-16
16/11/2025 11:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
06:48 | 2025-11-16
16/11/2025 06:48:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
Lebanon 24
مفاجأة عن السرطان في لبنان.. عادة تهدّدكم جميعاً!
14:00 | 2025-11-16
16/11/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
09:50 | 2025-11-16
16/11/2025 09:50:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
Lebanon 24
وزير الدفاع يتعرض لوعكة صحية
12:03 | 2025-11-16
16/11/2025 12:03:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-11-17
رئيس "الكتائب" أنهى زيارته لمونتريال: الأمل كبير بمستقبل لبنان
05:00 | 2025-11-17
هكذا "يُهندس" جنبلاط الانتخابات.. "المساندة حريريّة"؟
04:58 | 2025-11-17
الرابطة المارونية تهنىء نقيبي المحامين في بيروت والشمال
04:51 | 2025-11-17
عبد المسيح: لن نستكين أو نستسلم
04:49 | 2025-11-17
الشيخ قبلان التقى وفد حركة "حماة الديار"
04:48 | 2025-11-17
جامعة بيروت العربية اختتمت مؤتمر "التحول الرقمي".. فرنجيه: عدم الاستثمار في القطاع يؤكد أننا أضعنا البوصلة
فيديو
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
Lebanon 24
قائدة على المنصة.. أوّل امرأة تقود أوركسترا إيرانية فمن هي؟ (فيديو)
12:17 | 2025-11-15
17/11/2025 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
Lebanon 24
فقمة تستنجد بقارب في عرض البحر هربا من هجوم حيتان قاتلة (فيديو)
04:00 | 2025-11-15
17/11/2025 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
Lebanon 24
يشبه الانسان.. روبوت يرعب الصينيين! (فيديو)
04:00 | 2025-11-08
17/11/2025 12:18:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24