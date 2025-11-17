Advertisement

لبنان

سليمان: الديموقراطية الخالصة تجلّت بصورة مشرقة في انتخابات نقابة المحامين

Lebanon 24
17-11-2025 | 03:22
قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح: "الديموقراطية الخالصة (عيار ٢٤ قيراط) تجلّت أمس بصورة مشرقة في انتخابات نقابة المحامين، التي أفرزت مجلساً يضم نخبة من المحامين الأكفاء المؤمنين بسيادة الدولة والقانون وبهوية الوطن اللبنانية، واللبنانية فقط".
أضاف: "أحرّ التهاني وأطيب التمنيات للمنتخبين، وفي مقدّمهم النقيب الجديد الأستاذ عماد مرتينوس".
